Украинец Балабанов на “Детском Евровидении” занял седьмое место

29.11.2020, 22:10, Новости дня

14-летний Александр Балабанов, который 29 ноября в Варшаве представлял Украину на “Детском Евровидении”, занял седьмое место. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

Балабанов получил 106 баллов из возможных 200.

Победу одержала представительница Франции, 11-летняя Валентина Тронель с песней J’imagine. Она получила рекордные 200 баллов.

На втором месте – исполнитель из Казахстана, на третьем – представительница Испании.

Интернет-голосование за участников конкурса проходило 27–29 ноября на сайте “Детского Евровидения”. Балабанов сообщал, что много украинцев не знают о существовании конкурса “Детское Евровидение” и что, в отличие от взрослого “Евровидения”, в нем можно голосовать за представителя своей страны.

Всего в конкурсе приняли участие 12 исполнителей. Балабанов выступал под 11-м номером с песней Vidkryvai (Open Up).