Группа российских миротворцев прибыла в Карабах через Азербайджан

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29.11.2020, 22:04, Новости дня

Очередная группа российских миротворцев прибыла в Ханкенди (Степанакерт) через российско-азербайджанскую границу, информирует в воскресенье пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Военнослужащие, автомобильная и специальная техника, а также другие средства материально-технического обеспечения прибыли 28 ноября по железной дороге из России. Предназначенный для миротворцев груз был доставлен в Барду 29 ноября по железнодорожному маршруту Ялама – Баку – Евлах – Барда. Выгруженные из вагонов грузы в сопровождении военной полиции Азербайджана были доставлены в пункт назначения по маршруту Барда – Агдам – Ханкенди», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Азербайджан разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района не 15 ноября, как договаривались изначально, а 25 ноября. 



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