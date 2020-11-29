Терехова не пришла проститься с последним мужем Гавриловым, умершим от COVID-19

29.11.2020, 21:28, Разное

В эфире программы «Ты не поверишь!», которая выходит на телеканале НТВ, рассказали о том, что Маргарита Терехова не пришла проститься со своим последним мужем. 60-летний Георгий Гаврилов скончался от COVID-19.

По словам Алены Бабенко, в ее жизни умерший режиссер сыграл решающую роль. Она хотела несколько раз все бросить, но Георгий Гаврилов был именно тем человеком, который толкал ее вперед. В программе актриса отметила, что ей жаль, что больше не сможет увидеть этого человека живым. Кроме этого, из—за того, что у режиссера диагностировали коронавирус, на него нельзя было посмотреть даже во время прощания.

Известно, что Маргариты Тереховой, страдающей на протяжении десяти лет болезнью Альцгеймера, не было на похоронах. Кроме этого, с Георгием Гавриловым не пришел проститься ее сын Александр. Несмотря на то, что его биологическим отцом является бизнесмен из Таджикистана, воспитывал 39-летнего фотографа именно режиссер. Долгие годы поклонники были уверены, что это общий сын Тереховой и Гаврилова. Актриса была старше своего третьего супруга на 18 лет, а вместе они прожили 15 лет.