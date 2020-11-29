Участница «ДОМа-2» Ирина Пингвинова впервые стала матерью

29.11.2020, 21:28, Разное

Сегодня утром, 29 ноября, Ирина Пингвинова впервые стала матерью. Дочь участницы «ДОМа-2» появилась на свет ранним утром в одной из клиник Москвы.

Звезда реалити-шоу пояснила о радостном событии в микроблоге Instagram, опубликовав фото из роддома. На снимке, который Ирина Пингвинова подписала «мое счастье», был запечатлен розовый сверток с малышкой.

О том, что у нее начались схватки, участница телестройки пояснила субботним вечером. Она собралась и поехала в роддом, а наутро пояснила подписчикам долгожданную новость. Ирина Пингвинова хотела, чтобы с ней в этот важный момент был возлюбленный Дмитрий Чайков. Но, накануне появления на свет дочери участница «ДОМа-2» рассталась с отцом своего ребенка. Пара, которая на время декретного отпуска покинула проект, давно начала испытывать проблемы в отношениях. Оказалось, что Чайков был с Пингвиновой только ради малышки. Такое отношение возлюбленного звезда реалити-проекта не стала терпеть и выгнала его.

После ссоры Ирина Пингвинова поселилась у родителей и оборудовала там детскую комнату для дочери. Появления ребенка на свет она дожидалась в компании родных людей.