На двоих — одно дыхание

29.11.2020, 21:20, Разное

Петербуржцы умирают от коронавируса чаще жителей других регионов, а на Урале пациентам дают кислород по очереди. «Синдикат-100» замеряет пульс страны.

Россияне постепенно привыкают к новостям о нехватке лекарств, коек, о многодневном ожидании скорой помощи и невозможности дозвониться до врачей. Но пандемия коронавируса продолжает свое шествие, и вот уже, кажется, нам пора привыкать к новостям о нехватке воздуха. Точнее — кислорода.

Дышать по очереди тяжелым больным с коронавирусом предлагают в Екатеринбурге. Соседний Курган вроде бы обещает решить проблему и обеспечить медицинским кислородом весь Урал, но когда именно это случится — неизвестно. Пока сами курганские медики просят горожан закупить для них не только кислород, но даже еду.

Студентам-медикам предложили отправиться поработать в ковидные госпитали. По словам учащихся, даже беременным. И разумеется, бесплатно — «на практику». Тем, кто возмущается, руководство вуза говорит: «Не будьте жлобами!»

Севастополь показывает довольно скромное количество проведенных тестов на ковид, зато у города есть 5,8 млн рублей на закупку двух Peugeot Traveller для департамента здравоохранения. И это, согласитесь, уже почти что новость из доковидных времен. Живут же люди! Некоторые. А остальные?

Екатеринбург

Свердловская область ежедневно бьет антирекорды по числу заболевших, хотя еще недавно чиновники говорили о «выходе на плато».

«Ситуация с заболеваемостью, пусть даже и на высоком уровне, но стабилизировалась, — пояснил на брифинге 25 ноября замгубернатора Павел Креков. — Хорошо, что выписывается больше людей, чем поступает на больничные койки. В связи с положительной динамикой мы планируем в конце этой недели два медицинских учреждения вернуть к обычной работе».

Свердловчане реагируют на слова чиновника с иронией. Многие считают, что уменьшение числа госпитализированных объясняется просто: заболевшие, не дождавшись врачей, занимаются самолечением. А еще статистику «улучшают» задержки с получением результатов тестов на ковид: ждать их приходится по десять дней и более.

Масочный режим в Екатеринбурге. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Павел Креков отчасти с ними согласен: «Главная проблема сегодня — доступность амбулаторного звена. Пока не удается обеспечить его работу в том объеме, в котором мы хотели бы. В Свердловской области принято решение о создании единого call-центр, что серьезно снимет нагрузку со скорой помощи и поликлиник. Его работу планируют начать к концу следующей недели. Что касается лабораторий, то теперь они обязаны предоставлять результаты анализов в течение 48 часов. Не все справляются, есть и претензии, и первые санкции в отношении лабораторий».

На все претензии об отсутствии лекарств в областном правительстве отвечают, что анонсированная пару недель назад доставка лекарств тем, кто лечится на дому, уже работает. Кроме того, по словам Крекова, в аптеках удалось снизить дефицит лекарств, а в стационарах дефицита и вовсе не было.

«Ситуация с лекарствами, выписываемыми при коронавирусе, у нас не изменилась, — рассказала «Новой газете» заведующая одной из аптек Екатеринбурга. — Как не было их, так и нет».

Судя по данным мониторинга, которые публикует полпредство президента на Урале, число занятых коек в больницах растет: с 8625 (9 ноября) до 9216 (22 ноября). В это же время, как сообщает портал Е1, проверка из федерального Минздрава выявила «несоответствие между занимаемым и свободным коечным фондом, включая реанимационные койки». Так, по сообщениям областного минздрава, к 21 ноября в регионе было занято 8927 коек, свободно — 1663, или 15,7%. По данным федерального ведомства, на ту же дату было занято 10 533 койки, а свободно только 57, или 0,5%.

Перепрофилирование стационаров проведено с нарушением даже минимальных требований к оснащению.

Так, в травматологической больнице № 36 тяжелые пациенты вынуждены дышать кислородной смесью по часам, по очереди, так как не все койки обеспечены кислородными концентраторами.

В помощь свердловским медикам были направлены 293 старшекурсника медицинского университета. Изначально речь шла о том, чтобы направить их на прохождение практики в ковидные стационары, где студенты должны были работать бесплатно. Многие их них возмутились, на что декан лечебно-профилактического факультета отреагировал своеобразно: попросил их «не быть жлобами», а также подчеркнул, что работа в ковидных госпиталях никому не повредит, даже беременным студенткам. После разбирательств было принято решение о направлении на практику не всех студентов, а только старшекурсников. И не в «красную» зону, а на помощь участковым, чтобы покончить с очередями в поликлиниках.

Изольда Дробина

Санкт-Петербург

«В Санкт-Петербурге зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом» — с этой фразы новости в городе начинаются весь ноябрь. 4 числа, в День народного единства, статистика перешагнула первый психологический рубеж — 1000 заболевших за сутки. А потом были второй, третий рубежи и город планомерно приближается к четвертому — в 4000 заразившихся в день. 25 ноября был выявлен 3421 новый случай.

Увеличивается и количество проводимых тестов, ежедневно их сейчас делают, по данным горадминистрации, до 45 тысяч.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

По общему числу заболевших — более 107 тысяч человек — за все время пандемии Петербург вышел на второе место среди регионов страны, уступая только Москве. При этом в относительных цифрах — количестве заражений на 100 тысяч жителей — город все же в середине ковидного рейтинга.

Однако удручает другое: умирают в Петербурге от ковида гораздо чаще, чем в других регионах. По этому показателю город с большим отрывом вышел в лидеры — 96 смертей на 100 тысяч человек. В Москве, которая идет на втором месте, ситуация отличается заметно — 68,2 смерти на 100 тысяч населения.

24 ноября впервые было зафиксировано 80 жертв COVID-19 за сутки, 25-го — уже 85. Всего в городе от коронавируса погибли уже 5138 человек. При этом избыточная смертность (по сравнению с показателями прошлого года) в городе в январе–октябре, по данным Смольного, составила примерно 8000 человек. Это и те, кто скончался от «ковида», и те, кто умер, например, не получив лечения хронического заболевания из-за закрытия клиник.

Тем временем в ноябре власти Петербурга продолжают усиливать профилактические меры: закрыт общепит в ТЦ, а остальные кафе работают с 6:00 до 23:00; запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия; ограничено посещение катков. С 16 ноября стала обязательной самоизоляция для людей 65 лет и старше (за исключением врачей, учителей и других сотрудников, «чье местонахождение на рабочем месте является критически важным»). С 1 декабря с 50% до 25% будет уменьшена максимальная наполняемость залов на культурных мероприятиях. Кроме того, действует ограничение в 50 человек — участников любых событий как в помещениях, так и на улице.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова включила Петербург в число регионов с «наиболее критичной ситуацией» по коронавирусу, отметив, что в городе занято 90% ковидных коек. Правда, скорее всего, вице-премьер оперировала устаревшими данными, так как накануне ее выступления петербургский комитет здравоохранения сообщил: свободных коек — всего 8%.

«Я думаю, что в ближайшее время в городе будут открывать дополнительные отделения под больных с коронавирусом, потому что меньше их, к сожалению, не становится, — говорит генеральный директор коммерческой скорой помощи «КОРИС Ассистанс» Лев Авербах. — У нас количество обращений только увеличивается. Люди жалуются, что часами не могут дождаться городскую скорую, медленно идет прием пациентов в стационарах, наши машины простаивают в очередях порой по три-четыре часа».

По словам Авербаха, горожане все чаще жалуются, что им трудно дозвониться до районных поликлиник и вызвать врача на дом.

«Встала проблема, что врачи совершенно необоснованно назначают пациентам антибиотики, иногда советуют принимать их по телефону, что нарушает все мыслимые протоколы лечения, — говорит Авербах. — И сами люди в панике скупают в аптеках все, что могут, так что сейчас уже многих препаратов не достать. Через несколько лет это приведет к тому, что мы столкнемся с еще одной проблемой — колоссальной антибиотикорезистентностью (устойчивостью инфекции к лекарственным препаратам. — Ред.)».

Елена Михина

Объявление в одном из кафе Санкт-Петербурга с просьбой надевать маски и перчатки. Фото: Елизавета Антонова, «для Новой»Пермь

С октября в Пермском крае ежедневно фиксируются рекорды по числу подтвержденных случаев COVID-19. Две недели назад инфекцию выявляли у 200 человек в день, сейчас — по 300 заболевших, прирост составляет 1,6%. Общее число подтвержденных диагнозов в регионе — 19 484, умерших — более 900 человек.

Во второй половине ноября друг за другом появлялись сообщения о смерти врачей. Минздрав информацию подтверждал, но диагнозы не комментировал. СМИ говорили о причинах: коронавирус и пневмония. Скончались педиатр Краевой детской клинической больницы Наталия Блюмберг, врач скорой помощи Татьяна Тихонова, главный врач детской поликлиники № 4 Ольга Чернышова, травматолог-ортопед городской клинической поликлиники № 5 Альберт Галикеев.

В регионе нет современной инфекционной больницы, корпусам действующего стационара 107 лет. В них нет даже КТ — не позволяет площадь по нормам СанПиН.

Для лечения COVID-19 перепрофилировано более 4500 коек в 30 медучреждениях края, в том числе 14 в Перми. Свободными остаются около 1000 коек. Но, по словам врачей скорой помощи, с госпитализацией по-прежнему проблемы, особенно в районах края.

«Непосредственно с вызова надо звонить старшему врачу и спрашивать, можно ли нам съездить на КТ, озвучив результаты исследования. Отказов много, часто говорят: "Оставляем дома". Я прихожу к выводу, что в стационар попасть стало сложней. Даже если дают добро, не факт, что пациент оказывается в стационаре, места далеко не всегда бывают. Очередей на КТ почти нет, но иногда система дает сбой и они, машин по десять, образуются. В среднем количество вызовов к пациентам с коронавирусом или подозрением не стало больше, по-моему, это каждый второй вызов», — рассказал «Новой» Лев Колтуков, врач скорой помощи в Пермском районе. — Что касается кислорода, нехватки в нем нет, но бригадам, находящимся не в городе, как наша, может потребоваться специально ехать и пополнять кислородные баллоны в город, это около 50 км. Это лишнее время, жизни…»

В самой Перми число «коронавирусных» вызовов скорой постепенно снижается, говорит медбрат Артем Борискин: «Если еще пару недель назад за смену все вызовы были "ковидные" и лишь один-два — нет, то сейчас все наоборот, основная масса вызовов по другим поводам. И ковидных пациентов у меня стационары пока забирают».

По данным исследования «Сбер», в Перми самая большая вероятность заражения коронавирусом по сравнению с другими крупными городами, «Сбер» оценил ее выше средней по РФ на 15%. Вывод сделан по октябрьским анкетам почти 100 тысяч пользователей с описанием самочувствия, возраста и привычек. По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае число заболевших ОРВИ в октябре больше на треть (на 32 тысячи случаев), чем в среднем за последние 10 лет.

Фото: РИА Новости

Пермские аптечные сети сообщают, что «дефицит лекарственных препаратов на рынке существует», но правительство края регулярно говорит о поступлении в регион лекарств: «Благодаря губернатору Дмитрию Махонину уже прибыли 15 тыс. упаковок препарата "Номидес" из Иркутска, раньше были доставлены крупные партии "Арбидола" (100 тыс. упаковок), "Азитромицина" (10 тыс. пачек) и "Парацетамола" (150 тыс. упаковок)».

В начале декабря ожидается очередной завоз противовирусных: 17 тысяч упаковок «Арбидола» и 10 тысяч упаковок «Цефтриаксона».

Александра Семенова

ПРОДОЛЖЕНИЕ