 

В Черновцах выдали бюллетени избирателям, которые не предъявили паспорт – “Опора”

29.11.2020, 21:16, Новости дня

В Черновцах на избирательных участках №730455 и №730502 наблюдатели гражданской сети “Опора” зафиксировали факты выдачи бюллетеней членами избиркомов без паспорта. Об этом сообщила пресс-служба “Опоры”.

“На избирательном участке №730510 избиратель пришел без паспорта. Члены избиркома отказались выдать бюллетень, но впоследствии они выдали ему бюллетень по пенсионному удостоверению. Другие члены комиссии отреагировали на нарушение и не дали избирателю проголосовать. Акт пока не составлен, а этот бюллетень отложен”, – отмечено в сообщении.

По информации “Опоры”, на избирательном участке №730502 бюллетень выдали женщине, которая была внесена в списки по девичьей фамилии, при этом свидетельства о браке у нее не было.

Согласно требованиям Избирательного кодекса Украины, основанием для получения избирательного бюллетеня на выборах является паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно получивших гражданство Украины) и военный билет (для военнослужащих срочной службы), напомнили в “Опоре”.

29 ноября в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За кресло городского головы борются два предпринимателя – Роман Кличук (партия “Единая альтернатива”) и Виталий Михайлишин (партия “Команда Михайлишина”).

Кличук с 1998 года возглавляет компанию “Рома”, которая специализируется на оптовой продаже алкоголя, сигарет и продуктов питания. В 2006–2010 годах был депутатом горсовета Черновцов от партии “Батьківщина”. В 2018 году он вступил в партию “Самопоміч”, но в 2020-м перешел в собственный проект – партию “Единая альтернатива”.

Михайлишин в начале 2000-х был торговым представителем компании Roshen. С 2010-го – депутат Партии регионов, и в этом же году его выбирают в Черновицкий горсовет, а после отставки тогдашнего мэра становится и.о. главы города, но ушел в отставку после победы Революции достоинства. Михайлишина связывают с партией “Оппозиционная платформа – За жизнь”, которую на парламентских выборах в 2019 году он профинансировал на 1,2 млн грн.

В первом туре выборов Кличук получил 27,29% голосов, а Михайлишин – 21,33%.

В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования по выборам черновицкого городского головы должны быть установлены не позднее 4 декабря.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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