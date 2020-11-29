 

В Польше задержан подозреваемый в ранении двух украинских студентов. Он сам сдался полиции

29.11.2020, 21:16, Новости дня

В Польше подозреваемый в ранении двух украинских студентов в Жешуве сдался полиции. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Подкарпатского воеводства.

В ведомстве сообщили, что 19-летний гражданин Украины, которого объявляли в розыск, утром 28 ноября пришел в отделение полиции в Жешуве и был арестован.

“Полиция под наблюдением районной прокуратуры Жешува работает над сбором информации, которая поможет установить детальное развитие событий”, – добавили правоохранители.

27 ноября в одной из квартир польского города Жешув ранения, предположительно, ножом получили два украинца, которые арендовали жилье. Ранения в полиции назвали серьезными.

RFM 24 сообщало, что пострадавшие украинцы – студенты, которые вместе с третьим украинцем снимают квартиру, в которой и нашли одного из раненых, он был без сознания. Второго раненого, по данным радиостанции, нашли с многочисленными ножевыми ранениями перед домом.

Накануне сообщалось, что полиция проверяет причастность к инциденту третьего студента и не исключает, что драка произошла только между двумя пострадавшими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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