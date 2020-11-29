 

Врача Марадоны подозревают в его непредумышленном убийстве

29.11.2020, 21:16, Новости дня

Леопольдо Луке, личного врача аргентинского футболиста Диего Марадоны, 29 ноября обвинили в неоказании помощи и оставлении больного без присмотра. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Прокуратура Аргентины подозревает врача в совершении непредумышленного убийства Марадоны. Расследование было начато после показаний трех дочерей футболиста, они подвергли сомнению профессионализм Луке, сказано в сообщении.

Полиция провела обыски в доме и кабинете медика, были изъяты телефоны, компьютеры, медицинская документация, в том числе история болезни футболиста.

Диего Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа, ему было 60 лет. 26 ноября в Буэнос-Айресе прошло прощание с футболистом, в нем приняли участие тысячи человек. 

На клубном уровне Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за “Бока Хуниорс” (1981–1982, 1995–1997), “Барселону” (1982–1984) и “Наполи” (1984–1991). В 1986 году Марадона стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком турнира.

С 2008-го по 2010 год Марадона был главным тренером сборной Аргентины.

27 ноября аргентинские СМИ сообщили, что полиция собирается выяснить, была ли халатность со стороны медиков, которые в последнее время следили за состоянием здоровья футболиста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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