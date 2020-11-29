Пашинян озвучил свою версию переговоров с Путиным по Карабаху

29.11.2020, 21:10, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал свою версию переговоров с российским лидером Владимиром Путиным перед подписанием трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

«19 октября позвонил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, отметив, что войну нужно остановить. Он также добавил, что это мнение разделяют экс-лидеры Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также бывшие президенты Армении Роберт Кочарян, Серж Саргсян и Левон Тер-Петросян», – написал Пашинян в своем Facebook.

Он добавил, что «позвонил президенту РФ Владимиру Путину, и он сказал, что, по его мнению, это должно быть сделано в соответствии с логикой российских предложений». «Я сказал, что нужно разместить миротворцев вдоль бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Лачинского коридора. Он согласился, и мы договорились, что я позвоню еще раз после обсуждений», – добавил Пашинян.

Премьер рассказал, что на следующий день Путин позвонил и сообщил о согласии Алиева, однако «миротворцы должны разместиться не вдоль границы НКАО, а по фактической линии соприкосновения, так как азербайджанцы не соглашаются отходить от позиций в Гадруте и Талише». «Армянская сторона должна была также взять обязательства по возвращению азербайджанцев в Шуши», – добавил он.

Таким образом, по словам Пашиняна, перемирие стало невозможным. «Я сказал, что даже если соглашусь в вопросе Гадрута, не представляю возможность сдачи Шуши Азербайджану. Президент РФ удивился, почему я против возвращения в Шуши азербайджанцев», – заметил премьер-министр.

По его словам, проблема заключалась в том, что в этом случае азербайджанское население Шуши превысило бы 90% и они бы контролировали дорогу в Степанакерт. Так, Пашинян выразил уверенность, что, если бы он согласился на «сдачу Шуши», Баку потребовал бы контроля над автодорогой Кармир Шука – Шуши.

По словам премьера, на тот момент были потеряны Джабраил, Гадрут и ряд прилегающих к нему сел, Физули, Талиш, а также сорваны две договоренности о гуманитарном перемирии 10 и 17 октября, достигнутые при посредничестве РФ и Франции.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что бои в Карабахе могли быть прекращены еще в октябре, но премьер-министр Армении Никол Пашинян не согласился с требованием Азербайджана о возвращении беженцев в город Шуша. «Неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо, и премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», – сообщил российский лидер, отметив, что предполагалось возвращение мирных граждан, а потому не очень понятно, какой угрозы опасался Пашинян.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент РФ Владимир Путин.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.