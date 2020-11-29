Директор «Вектора»: Три российские вакцины от COVID-19 не конкурируют между собой

29.11.2020, 21:10, Новости дня

Три российские вакцины от коронавируса используют разные производственные площадки, не конкурируя за них, сообщил генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в интервью в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

«Три компании, которые разрабатывают вакцины в России, используют принципиально разные технологические платформы с учетом накопленного опыта, который был сформирован данными высокого класса – командами по разработке вакцин против других инфекционных заболеваний. Все эти вакцины используют различные производственные площадки, практически не конкурируя таким образом», – передает РИА «Новости» его слова.

Директор «Вектора» также добавил, что уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона». «Пострегистрационные исследования на 150 добровольцах в возрасте старше 60 лет стартовали в наукограде Кольцово в Новосибирской области. Это, наверное, самая важная часть исследования, поскольку мы проводим ее на целевой аудитории старше 60 лет, для которой эта вакцина в первую очередь необходима. Данное исследование в настоящее время запущено, уже вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет. Исследование продолжается», – цитирует его ТАСС.

При этом Максютов заявил, что вакцинироваться от нового коронавируса не обязательно всем, кто переболел COVID-19, так как все зависит от уровня сформировавшегося у человека иммунитета. «Сама скорость снижения [иммунитета], она индивидуальна, поэтому говорить о том, что всем, кто переболел COVID-19, когда-то потребуется вакцинация, считаю неправильным. Есть такие случаи, в которых после перенесенного заболевания формируется иммунитет, когда мы спустя полгода констатируем, что не происходит никаких значимых изменений. Есть определенная уверенность, что это будет иммунитет, который сформировался на долгие годы вперед», – заметил он.

Максютов добавил, что стоимость одной дозы вакцины против коронавируса «Спутник V» и «Эпиваккороны», по предварительным подсчетам, практически не отличается. «Данные две вакцины, по моим данным, сейчас уже при расчете производственных мощностей их стоимость практически не отличается», – сказал он.

В августе Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова РАН.

На саммите ШОС глава государства обратил внимание, что, как показали исследования, все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По словам президента, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович не исключила, что будет прививаться российской вакциной от коронавируса, если на момент вакцинации будет в России.

Напомним, ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского считают, что коллективный иммунитет к коронавирусу выработается у населения к лету 2021 года. Распространение вируса прекратится при выработке иммунитета у 50-60% населения.