Мнение: Подлог, Фальсификация, вымысел – и это всё о “Куропатах”
29.11.2020, 20:40, Разное
Историк Александр Плавинский о различных фейках и фальсификациях связанных с захоронением в Куропатах.
Не так давно белорусские змагары пытались раскручивать эту тему в рамках протестов против Лукашенко. Тут все идентично мифу о голодоморе на Украине или той же истории с Сандармохом, которую пытались раскручивать карельские педофилы из "Мемориала".
Стоит отметить, что в 2019-м году по распоряжению Лукашенко в Куропатах снесли https://colonelcassad.livejournal.com/4903703.html импровизированный мемориал "жертвам сталинских репрессий", который продвигали белорусские змагары.
Так на эту тему рекомендую статью "Куропаты. Как в Белоруссии побеждает фолк-история" https://colonelcassad.livejournal.com/4948142.html
Источник: Colonel Cassad
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