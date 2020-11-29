 

Мнение: Подлог, Фальсификация, вымысел – и это всё о “Куропатах”

29.11.2020, 20:40, Разное

Историк Александр Плавинский о различных фейках и фальсификациях связанных с захоронением в Куропатах.
Не так давно белорусские змагары пытались раскручивать эту тему в рамках протестов против Лукашенко. Тут все идентично мифу о голодоморе на Украине или той же истории с Сандармохом, которую пытались раскручивать карельские педофилы из "Мемориала".

Стоит отметить, что в 2019-м году по распоряжению Лукашенко в Куропатах снесли https://colonelcassad.livejournal.com/4903703.html импровизированный мемориал "жертвам сталинских репрессий", который продвигали белорусские змагары.
Так на эту тему рекомендую статью "Куропаты. Как в Белоруссии побеждает фолк-история" https://colonelcassad.livejournal.com/4948142.html

Источник: Colonel Cassad



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