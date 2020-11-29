Ученые установили наличие связи между количеством реальных и виртуальных друзей в соцсетях

29.11.2020, 20:34, Разное

Отечественные исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности общения людей, имеющих пристрастие к посещению социальных сетей. Выяснилось, что повышенная активность человека в соцсетях способствует обретению большего количества друзей в реальной жизни.

К эксперименту специалистов, представляющих Высшую школу экономики, была привлечена большая группа молодых людей, возрастной диапазон которых составил от 14 до 24 лет. Базовым ресурсом для научной работы стала популярная соцсеть “Вконтакте”. Отмечается, что 95% респондентов имели привычку заходить в свои аккаунты по несколько раз ежедневно. Результаты показали, что завсегдатаи соцсети, публикующие медиафайлы и новые записи чаще остальных, в итоге и в реальной жизни имели более обширный круг знакомств. При этом, частота контроля за “лайками” и просмотрами своих публикаций и количество друзей в жизни находились в прямой зависимости.

Эксперты связывают наличие такой корреляции с той гипотезой, что люди, стремящиеся выражать свои эмоции и мысли более открыто, способны проще “притянуть” к себе новые знакомства. Об этом пишет Bloha.ru.