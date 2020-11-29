Таролог Марианна Абравитова рассказала, что ждет Павла Прилучного в 2021 году

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29.11.2020, 20:34, Разное

Таролог Марианна Абравитова отметила, что для Павла Прилучного уходящий год выдался роковым и полным негатива. Эксперт рассказала, что ждет звезду «Мажора» в наступающем 2021 году и закончится ли «черная полоса» в жизни актера.
По словам таролога, вскоре «баланс зла и добра» у Павла Прилучного будет восстановлен. 2020 год принес артисту развод с супругой Агатой Муцениеце, с которой он прожил около десяти лет вместе. В результате, его личная жизнь стала главным предметом обсуждения в «желтой прессе». Кроме этого, актеру приписывают роман с коллегой Мирославой Карпович, а недавно его сильно избили во время поездки в Калининград.

Марианна Абравитова предупредила, что Павлу Прилучному в первой половине следующего года не стоит рассчитывать на «милость судьбы». Неприятные события в его жизни будут продолжаться, но все изменится в середине весны. Таролог убеждена, что «начнется даже не белая, а солнечная полоса». В противовес негативу придут позитивные новости, поэтому жизнь артиста уравновесится. На данный момент Павел Прилучный пребывает в частной клинике в Москве, где ему сделали операцию. Экс-супруга Агаты Муцениеце ждет процесс восстановления после того, как на него было совершено нападение в Калининграде.



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