«Всюду ты»: Людмила Чурсина поделилась воспоминаниями об Армене Джигарханяне

29.11.2020, 20:34, Разное

Людмила Чурсина вспомнила, как более 50 лет назад познакомилась с Арменом Джигарханяном на съемках картины «Журавушки». Вся съемочная группа была убеждена, что у актеров случится роман, но они сразу договорились о дружеских отношениях.

На тот момент 27-летняя Людмила Чурсина снялась в пяти известных советских фильмах, а 32-летний артист был начинающим актером. Знаменитость сразу заявила Армену Джигарханяну, что они будут «добрыми друзьями и коллегами». На это партнер ответил, что «не рассчитывает на большее». Актрисы была убеждена, что романтические отношения между коллегами только мешают съемочному процессу.

По словам Чурсиной, Армен Борисович отличался невероятной дисциплиной в работе. Он никогда не позволял себе опозданий на грим и всегда вел себя с персоналом доброжелательно. По окончанию съемок он всех благодарил за помощь и содействие. Актриса призналась, что переняла эту привычку у коллеги.

После выхода картины «Журавушки» зрители признали Джигарханяна и Чурсину лучшими актерами в СССР. Артистка даже удостоилась мировой награды в Сан-Себастьяне как исполнительница лучшей женской роли. Когда она вернулась с фестиваля, то первым делом позвонила партнеру, чтобы поблагодарить его, так как считала, что это и его приз. Слова «всюду ты» из этой киноленты стали своеобразным паролем для Людмилы Чурсиной и Армена Джигарханяна.