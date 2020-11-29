 

ВСУ сбили беспилотник противника на Донбассе

29.11.2020, 20:22, Новости дня

На Донбассе вблизи населенного пункта Луганское Донецкой области 29 ноября зафиксировали вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“Недалеко от населенного пункта Луганское был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат, который пересек линию разграничения. Украинскими защитниками беспилотник противника был сбит”, – говорится в сообщении.

На других участках вдоль линии разграничения нарушений, по данным штаба, не было.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/189703006105867/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Трамп поспорил с Байденом об обязательном ношении масок для защиты от COVID-19

20.11 / Тихановская призвала объявить белорусский ОМОН террористами

06.08 / Стала известна дата начала работ по пуску Белорусской АЭС

10.08 / Разработана биоразлагаемая обувь из водорослей

14.07 / Берлин заявил о неизменности позиции по «Северному потоку – 2»

30.08 / «Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин

30.06 / Ученые предупреждают об угрозе новой пандемии

12.07 / Daily Sabah – надеждам Турции на быстрое восстановление турпотока мешают ограничения ЕС

12.08 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

06.07 / Песков пожелал коллективу «Ведомостей» прийти к взаимоустраивающему решению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска