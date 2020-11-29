Кабмин Украины планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января – Дубинский

29.11.2020, 20:22, Новости дня

Нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский на своей странице в Facebook заявил, что Кабинет Министров Украины планирует ввести полный локдаун.

По его словам, правительство намерено ввести локдаун с 24 декабря 2020-го по 15 января 2021 года.

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/3758640347520829

Подробностей введения карантинных ограничений в Украине нардеп не сообщил.

В Кабмине официальных заявлений о введении локдауна пока не было.

В Украине последние дни фиксировали суточную заболеваемость COVID-19 на уровне более 16 тыс. пациентов в день. Так, на утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случая. За 26 ноября в Украине выявили 16 218 больных COVID-19. В воскресенье 29 ноября в стране зафиксировали снижение заболевших до 12 978 новых случаев за сутки.

25 ноября стало известно, что Кабинет Министров и Офис президента Украины рассматривают возможные варианты введения локдауна из-за распространения заболеваемости COVID-19. Министр внутренних дел Арсен Аваков 26 ноября призвал ввести локдаун по всей Украине на три-четыре недели как можно скорее.

В интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что после третьих выходных “карантина выходного дня” (28–29 ноября) украинские власти примут решение, вводить локдаун или нет.

Сейчас в стране действуют ограничения “оранжевой” зоны карантина, а в субботу и воскресенье до конца ноября – “карантин выходного дня”.