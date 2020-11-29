 

Смерть пациентов на ИВЛ. Степанов пообещал проверки оборудования во всех больницах Украины

29.11.2020, 20:22, Новости дня

Двух пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больнице Жолквы Львовской области, медики пытались спасти при помощи мешка Амбу (Механическое ручное устройство для выполнения временной искусственной вентиляции легких. – “ГОРДОН”). Об этом 29 ноября в Facebook написал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“Больница, где это произошло, обеспечена аварийным дизель-генератором, который не переключался автоматически”, – отметил министр.

По его словам, во Львовскую область направлена комиссия для выяснения обстоятельств трагедии.

“Проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле”, – написал Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/829666850909645

27 ноября в Жолковской больнице умерли двое пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это случилось из-за того, что в больнице на час пропал свет. Полиция открыла производство.

Председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий сообщил, что умершие болели COVID-19, у них была двухсторонняя пневмония.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко после смерти пациентов инициировал увольнение председателя Жолковской райгосадминистрации и главного врача больницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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