 

Президент Армении предложил создать новое правительство

29.11.2020, 20:16, Новости дня

Президент Армении Армен Саркисян во время встречи с представителями российской армянской общины, заявил, что стране необходимы новое правительство и обновленная конституция.

«В любой стране, где происходит подобная большая трагедия, есть решение: правительство, которое привело к этому, должно уйти. Если политический деятель силен, он может потом вернуться. Прошлые выборы были 2,5 года назад, когда страна была совершенно другой. Сейчас мы живем в другой стране», – говорится в обращении Саркисяна, опубликованном на сайте президента.

По мнению политика, цивилизованным решением будет проведение внеочередных выборов и формирование временного правительства национального единства, предпочтительно, технократического. Оно должно проработать полгода или год до новых выборов, а за этот период нужно провести референдум и поменять конституцию или сделать ее «более человечной», отметил Саркисян.

Как сообщил президент, сейчас Армения находится в глубоком кризисе, затонувшим все сферы жизни. При этом он подчеркнул, что этот кризис нельзя измерять «числом людей, собравшихся на площади».

«Это не кризис страны, государства, а кризис нации: правозащитный, психологический, финансовый, экономический, гуманитарный. Не все вернуться в Карабах, часть людей останется в Армении. Кто будет о них заботиться или помогать? То есть, в первую очередь нужно принять, что у нас есть кризис, а это значит, что мы не сможем продолжать так, как прежде. Армения отныне другая страна. Даже другая по сравнению с той Арменией, которая была 27 сентября», – сказал Саркисян.

В субботу президент Армении отправился в Москву с частным визитом для обсуждения процессов вокруг Нагорного Карабаха.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент РФ Владимир Путин.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.

Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки Пашиняна, создания временного правительства и организации досрочных выборов.



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