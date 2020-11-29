Врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве футболиста

29.11.2020, 20:16, Новости дня

Врача Диего Марадоны Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста, но мера пресечения в отношении него пока не выносится, сообщило аргентинское агентство Telam.

В доме и клинике врача прошли обыски, были изъяты документы, связанные с историей болезни Марадоны. Расследуется факт халатности и оставления пациента без должного внимания, передает РИА «Новости».

Также расследование ведется в отношении медсестры Даяны Гиселы Мадрид, которая соврала на допросе о том, что она слышала, как в 7.30 утра Марадона шевелился у себя в комнате. Выясняется, заходила ли она в целом проверять футболиста и дала ли все необходимые лекарства.

Ранее сообщалось, что в Аргентине начали расследование обстоятельств смерти легендарного футболиста.

Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур. Аргентинское посольство в Москве приспустило флаг в знак скорби по спортсмену. Марадону похоронили в четверг на кладбище Jardin de Paz, расположенном в пригороде Буэнос-Айреса. На этом же на кладбище похоронены родители футболиста.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.