 

Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика

29.11.2020, 20:16, Новости дня

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый в Тегеране, был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, сообщили иранские СМИ.

Ученый ехал со своей супругой в бронированном автомобиле в сопровождении трех машин охраны. Услышав звуки пуль и перепутав их со звуками неисправного двигателя, Фахризаде вышел из машины, в этот момент его застрелили, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Сообщается, что автомобиль Nissan, из которого был открыт огонь по физику, стоял примерно в 150 метрах. После покушения машина была взорвана, самих организаторов убийства на месте не было. Уточняется, что Фахризаде получил четыре пули, еще несколько попало в его телохранителя. Водителя Nissan удалось установить: как оказалось, он покинул Иран за месяц до покушения.

Фахризаде убили в пятницу. Очевидцы сообщили о взрыве на месте происшествия. Сообщения о смерти и покушении на ученого подтвердило минобороны страны. Иран пообещал отомстить за убийство ученого. Позже Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля.

Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Между тем экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / ABC News – COVID-19 всё чаще поражает американскую молодёжь

08.09 / “Ответственный – Путин”. Конгрессмены в США призвали ввести “карательные” санкции за отравление Навального

25.06 / МИД подшутил над вывесившим флаг ЛГБТ американским посольством

22.10 / Удерживавшиеся в филиале «Банка Грузии» заложники освобождены

03.10 / Помпео предложить спросить Эрдогана о переброске боевиков в Карабах

21.08 / Байден обещал «не закрывать глаза на российские награды за головы» американцев

21.10 / Верещук: Кучма сказал обо мне: “Если это она, я согласен”

30.06 / Малькевич объяснил, как разоблачать фейковые сообщения о нарушениях в голосовании

23.10 / Украинский бизнесмен Боголюбов заразился коронавирусом

13.08 / Минкультуры предложило разрешить музеям проводить экскурсии для групп до 20 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска