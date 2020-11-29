Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика

29.11.2020, 20:16, Новости дня

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый в Тегеране, был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, сообщили иранские СМИ.

Ученый ехал со своей супругой в бронированном автомобиле в сопровождении трех машин охраны. Услышав звуки пуль и перепутав их со звуками неисправного двигателя, Фахризаде вышел из машины, в этот момент его застрелили, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

Сообщается, что автомобиль Nissan, из которого был открыт огонь по физику, стоял примерно в 150 метрах. После покушения машина была взорвана, самих организаторов убийства на месте не было. Уточняется, что Фахризаде получил четыре пули, еще несколько попало в его телохранителя. Водителя Nissan удалось установить: как оказалось, он покинул Иран за месяц до покушения.

Фахризаде убили в пятницу. Очевидцы сообщили о взрыве на месте происшествия. Сообщения о смерти и покушении на ученого подтвердило минобороны страны. Иран пообещал отомстить за убийство ученого. Позже Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля.

Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Между тем экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика.