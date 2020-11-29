 

Мнение: Жванецкий: веселит и бесит

29.11.2020, 20:10, Разное

Недавно у очередного любителя русского народа из своей ленты прочитал очередную яростную филиппику против Жванецкого, который явно раздражал беднягу самим фактом своего существования. Давно удивляюсь: почему всех так называемых “русских националистов” так буквально корежит от Жванецкого? Хотя, впрочем, еще Крылов лет десять назад дал ответ, когда доказывал, что юмор, дескать, это очень плохо и никакого чувства юмора у нормального серьезного человека быть не должно. Просто, видимо, нацизм как таковой очень уныл, и Жванецкий для него – как напоминание о чем-то навсегда утерянном и безнадежно влекущем (2016)

Источник: Размышления вольного социолога



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