Мнение: Письмо: “После мочалки трудно”

29.11.2020, 20:00, Разное

Вчера был витиеватый виноградник, а сегодня еще витиеватей.

Девушки, ну волшебницы.

milena_o

Здравствуйте Уважаемая Эволюция.

Надеюсь, что моя история попадет на разбор.

Мне 41. Много лет в разводе. Есть взрослая дочь, живет уже отдельно. Есть молодой красивый любовник, в котором именно это и привлекает, большего с ним никогда не хотела.

(А он типа хотел с ней, а не просто спал иногда. Вот это уже густой виноградник, из которого она взирает на мужчин, вся такая главная, непростая и недоступная)

Работа любимая, денег приносит хорошо. Кроме денег приносит некоторую известность и популярность, что нравится мне на сегодняшний день меньше, ибо хватает обмусоливания моей личной жизни. Ну почти всегда удается не реагировать на вранье о себе. К мужчинам отношусь недоверчиво, да и не ищу никого, хватает любовника. С ним мы знакомы “до”.

(Рефлексия забита гвоздями. Мужчин не подпускает, любовник устраивает, никого не хочет, привыкла себе врать тотально. С такой забитой рефлексией даже на улицу выходить опасно)

С А. познакомилась на рабочем проекте. Два года здоровались, немного болтали о общих знакомых и работе. Потом он как то вечером пригласил меня на кофе, я пошла. С ним интересно говорить, у нас много общего. Как мужчину я не только не рассматривала, а считала даже отталкивающим. Он не так намного, но старше, фигура совсем не спортивная, лицо не симпатичное. Имидж совершенно был никаким. Что было странно, человек он далеко не бедный, как никак вращается в обществе, а одежда потертая, древняя, ручка портфеля вытерта добела с висящими нитками, ворот свитера растянут,и т.д.

(Да, отталкивающим, ну еще бы. Столько лет растить виноград, не зря же)

Ну ладно, подумала я, мне то что? Мы дружим, на большее он не претендует, а мне приятно обсуждать с ним разные вещи, которые другим не интересны.

Раз в неделю вы ходили в кафе, или гуляли в парках, и болтали. Иногда у меня не было времени, и встречи я отменяла. Иногда я готовила что то особое (мы оба поклонники интересной еды), и тогда приглашала его на ужин. Сначала я подивилась, как можно прийти на ужин к хорошей подруге с пустыми руками? Ну я немного не так воспитанна. Ну да ладно, мне с ним не жить, думала я, пусть.. все равно это раз в сто лет.

(Она много вкладывалась в отношения, он и не сомневался, что эта женщина два года изо всех сил старается охмурить. Так и было. Хотя автор ни о чем не подозревала, потому что не дружит сама с собой. Вы себе – враг и лазутчик, если рефлексия у вас плохая. Понятно почему?)

Год назад, после двух лет дружбы, А. внезапно вытащил меня на кофе днем срочно, и обьявил что давно влюблен. Я не знаю, как я не замечала, но вот так.. От неожиданности я даже не знала что говорить. В итоге выдала лекцию о том, что люблю жить одна, и вообще в моих планах на ближайшие сто лет, мужчин серьезно нет. После скомканной лекции сбежала нафиг. Я не была рада его признанию, даже досадовала, что блин так хорошо и спокойно общались, ну вот зачем все это…

А. согласился на словах дружить как раньше и молчать. А сам начал делать какие то сумашедшие вещи, типа джетов и яхт на выходные. Опять же да, он не бедный человек. Но мне было очень неудобно принимать такие вещи от друга, он настаивал, говоря что все это просто причиняет ему удовольствие, меня радовать. Потом он выучил мой язык, чтобы на нем еще раз сказать что любит меня. Он делал невероятные вещи, как вести машину 7 часов, чтоб побыть со мной час. Меня это напрягало. Стало скучно, напряжно, я не могла вытерпеть его больше пары часов. А он был везде. Смотрел в соц сетях где я, когда куда иду, с кем встречаюсь. Проверял в вацапе когда я была там в последний раз. И прочие похожие вещи.

(Здесь она уже завралась так, что сама верит себе, что ей все это было не нужно. И мы даже могли бы поверить, но давайте почитаем дальше)

И каждый раз обещая не говорить, опять говорил о любви. Рассказывал о себе, что больше 10 лет не имел отношений, что никогда никого не любил, и я первая, кто вызвал в нем это чувство. Мне было очень его жаль. Умер его отец, он остался совсем один. Я его поддерживала. Смешила,вытаскивала из дома. Он попросил помочь с имиджем, и я купила ему все, не взяв денег конечно. Помогла ему с домом, когда он не мог ничего делать, готовила ему и иногда оставляла его у себя ночевать (в гостевой комнате. Меня по прежнему совершенно к нему не тянуло).

И я решила дать ему шанс. Подумала, что А. действительно любит меня. Не из за каких то плюшек, которые ему могут перепасть от знакомства со мной, а вот правда любит. Ну и позволила себя поцеловать. Узнав, что целоваться он не умеет от слова совсем.

Но это все фигня конечно, не проблема научиться чему то, подумала я. Как же ошибалась… забегая вперед, расскажу что целоваться он не умеет до сегодняшнего дня.

Через месяца 4, когда я сказала что расстаюсь с ним, потому что взрослые люди вообще то занимаются сексом, и секс произошел. То есть нечто вроде секса, что происходит по сей день. Проникновение было всего раза три за год, и нет, нет проблем с эрекцией. Проблема в том, что он все делает по какой то своей системе, и не видит и не хочет ничего другого. Я пыталась ненавязчиво что то изменить, но он просто хочет все вот так, и все.

(У автора хоть и было отвращение, но теперь она изо всех сил пытается сделать из него мужа. А он никогда не сомневался, что это – ее цель. Но не может перешагнуть через себя)

Я была рада началу пандемии, мы не виделись месяц, и я не скучала. Точнее скучала по человеку, но не по всему этому, что мне было не понятно.

Он настаивал посылать мне деньги, говорил, что ему так доставляет удовольствие мне давать.

И вот этого я не понимаю, потому что кроме тех бурных ухаживаний, после моего согласия с ним встречаться, он не пригласил меня больше никуда. На др подарил пепельницу. На остальные праздники ничего. Строил много планов, но ничего не сделал.

(Сейчас начнется настоящее волшебство. Золотые горы, которыми осыпал ее этот ненужный мужчина вдруг превратятся в горстку пепла. Выяснится, что не было никаких гор. Но у автора это противоречие в описаниях не вызовет даже подозрения)

В свою очередь я часто ему дарю подарки, и на его др, возила нас в дорогое место.

(Ну она как вкладывалась щедро два года, так и вкладывается еще щедрей. Тут противоречий нет. Разве только со утверждением, что он ей не нужен. И секса не хочется, но очень обидно, что секса нет)

В последнее время я иногда остаюсь у него на ночь. Готовлю что то вечером, иногда даже прибираю в квартире. А. не перестает говорить как любит меня, какая я красивая и особенная, как он скучает, и как я ему важна. Раз, после того как я обиделась и исчезла на пару дней, он написал что хотел купить кольцо и приехать. Я ответила, что не надо было, и хорошо что не сделал. Ну как я могу хотеть за него при всем этом.. А потом мне вообще стало ясно, что никто мне ничего не предложил, просто “хотел”. Мало ли, кто чего хочет?

(Иногда у нее бывают прояснения, что кроме теплых слов, вытянутых ее щипцами и ее кормом, от мужчины нет ничего. Но она не хочет этого знать)

Мне странно, я не могу понять некоторые вещи. У себя он дает мне после душа свой заплатанный халат, и ветхое полотенце всех цветов. Только сейчас он начал понимать, что женщины тоже едят, и даже пьют молоко с кофе. Домашней обуви у меня там нет, и я хожу босиком, что неприятно. Он переодически заводит разговоры о “стареть вместе” и “будущее с тобой”. Рассказал обо мне всем, но ни с кем не знакомил. Может поесть лук, или чеснок, или рано с утра хотеть целоваться. Я не могу так.

(Она не может понять, почему ему наплевать на нее. Автор, это не укладывается в голове Сокровищ, но так часто бывает в жизни)

Контрольным выстрелом для меня стали последние дни. Я получила очень значимое продвижение. И А. так радовался, обещал отпраздновать, и все затихло. Весь день писал о подарке (да неужели подумала я). Подарком оказалась мочалка из долларового магазина. Когда поехали за продуктами, он остался в машине, и я за все заплатила. Казалось бы, обычный жлоб! Но. Если я например даю ему список продуктов, то он купит все в двойном размере. Если попрошу денег, то тут же их получу. Если надо далеко ехать, и везти меня, то он поедет без слова.

(Хорошо, что она никогда не проверяла, денег не просила и не звала никуда)

Иногда он делает такие приятные вещи, так проникновенно пишет как любит меня, что я испытываю чувства похожие на любовь.

Но чаще, я чаще и чаще лювлю себя на мысли, что я там вообще делаю?

(Видите, иногда она готова снять виноград и сознаться себе, что влюблена давно и хочет замуж. Но не получая ответа, снова обматывает ЗВ голову. Это единственная причина плохой рефлексии своих желаний – вы боитесь, что не получите, а хлеборезку закрыть не можете, поэтому приходится растить ЗВ. Но закрыть хлеборезку и вырастить ЗВ – противоположные вещи. Кто это опишет?)

Вот сейчас не виделись две недели. И я вообще не испытываю желания его видеть. После мочалки мне трудно, как бы смешно это не звучало. Я не могу понять, жлоб он, грубо говоря, и я надела на него колпачек неопытного в отношениях, или действительно так… я не ищу в мужчине деньги. Но обидно когда тебе даже щетки не купят, и надо таскать в машине сумку со всем необходимым постоянно.

Насчет секса, я продолжила общение с молодым любовником. Там я точно знаю что мне нужно. И только это, мозг я там не ищу.

(Мозга нет у молодого любовника. Понятно, что прикрывает этот колпачок, надетый ею на него?)

С А. я хотела бы быть, если бы он что то понял. И пыталась говорить пару раз, последний раз очень прямо. Он конечно обещал и оправдывался, но если человек оправдывается то мне ясно, что что то не так, и наверное давлю. Я не хочу получить что то, или кого то давлением. И последние недели постоянно думаю. Я не знаю права я, или нет. И надеюсь на разбор.