Мнение: О геноциде населения Украины

29.11.2020, 19:46, Разное

О геноциде населения Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) сегодня внезапно вспомнила о событиях почти 90-летней давности — голоде 1933 года или т.н. голодоморе, который сейчас является краеугольным камнем национальной идентичности современной Украины, которая позиционирует себя, как Нероссия или даже Антироссия. Мол, клятые мocкaли устроили украинцам геноцид и теперь отказываются каяться за свою вину и платить репарации. То есть чисто исторический вопрос превращен ими в политический и идеологический вопрос общенационального масштаба.

О чем же сообщает нам СБУ на этот раз? Якобы они рассекретили некие архивные документы и выяснили:

…что всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис: согласно полученным данным, население Украины составляло 29 млн человек, то есть почти на уровне 1926 года. В то же время, по данным СБУ, советские демографы ожидали, что на Украине должно было насчитываться на тот момент 35 млн жителей. "Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи обвинили в "получении искусственно заниженных и искаженных цифр" и расстреляли.

Я, как человек, который этой темой занимается давно, вообще не понимаю в чем тут секрет? Это же секрет Полишинеля и факты о том, что перепись 1937 года была признана дефектной, т.к. не соответствовала данным оперативного учета ЗАГСов, известны всякому, кто занимается этой темой. То есть по ежегодным сводкам ЗАГСов должна была быть одна цифра, а по переписи 1937 года получилось на 7 миллионов человек меньше.

Причем причины этого расхождения не в том, что на Украине, якобы, внезапно умерли многие миллионы украинцев, а в том, что перепись 1937 года проводилась в течении всего одних суток и по этой причине был зафиксирован огромный недоучет граждан СССР. И не только на Украине, а по всей стране.

Представляете, организаторы за государственный счет решили провести эксперимент и учесть всё население огромной страны за один день. Огромные государственные деньги оказались выброшенными на ветер.

Логично, что по тем суровым временам это было расценено, как вредительство и руководитель ЦУНХУ Госплана СССР товарищ Осиновский и сотоварищи пошли по соответствующей уголовной статье, став, как принято сейчас говорить "невинными жертвами" репрессий. Ну, а как вы хотели, профукать миллионы государственных денег, и никак за это не ответить?

Из-за ошибок прежнего руководства ЦУНХУ пришлось организовывать уже нормальную многодневную перепись в 1939 году, результаты которой теперь и вошли в научный оборот и никем не опровергаются. А результатами дефектной переписи 1937-го года сейчас пользуются только спекулянты от истории и пропагандисты. А еще СБУ. И вот теперь эти довольно известные факты СБУ выдает за некое откровение.

Лучше бы СБУ задалось другими вопросами. К примеру, а почему на Украине перепись не проводится вот уже 19 лет с 2001 года? Не хотят узнать, сколько украинцев стало жертвой их собственного правления? Я могу показать причины этого нехотения на данных численности населения Украины с прошлого века:

Просто власти Украины не хотят признать упрямый факт, что при них самих с 1991 года исчезло 11,4 миллиона человек. То есть демографические потери от их правления давно превзошли потери от нападения Гитлера в 1941 году. При этом вполне реальная сверхсмертность с 1991 года составила от 4,6 до 5 миллионов человек:

Кстати, полезно сравнить эту цифру с реальными потерями населения Украины во время голода 1933 года согласно текущему учету ЗАГСов:

То есть сами yгeнoцидили в 4-5 раз больше народу, чем умерло во время голода в 1933 году, но кричат при этом громче всех, что проклятый Сталин устроил им гeнoцид?

Хотя его никто, конечно, не устраивал. В 1932 году в центральной части СССР и в Восточной Европе был неурожай, вызванный комплексом причин. Он то и стал главной причиной голода, как на самой Украине, так и в польской ее части.

В общем, СБУ, как и прочие спекулянты на трагедиях прошлого, поставило себя в откровенно глупое положение с рассекречиванием того, что и так известно.

https://zen.yandex.ru/media/burckina_faso/razbiraiu-zaiavlenie-sbu-ukrainy-o-tn-golodomore-5fc37f15b545e63488a5b4b2 – цинк