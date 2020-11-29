 

Филипп Киркоров: «Я вспоминаю и думаю о маме каждый день»

29.11.2020, 19:40, Разное

В День Матери Филипп Киркоров растрогал своих подписчиков в микроблоге Instagram откровенным признанием. Оказалось, что поп—король каждый день думает о своей родительнице Виктории, которая умерла 26 лет назад от онкологической болезни.
Филипп Киркоров показал архивные черно-белые фотографии, на которых запечатлена его мать, отец и маленький будущий артист. Он признался, что не бывает и дня, когда он не думает о родном человеке. Певцу хотелось бы вновь оказаться в детстве, где все было «чудесно и волшебно». Некоторый черты матери Филипп Киркоров теперь видит в своей дочери Алле-Виктории, которую он назвал в честь главных женщин своей жизни. Поп-король безумно жалеет, что бабушка так и не увидела внучку, но уверен, что «мама всегда рядом» и является их Ангелом-хранителем.

Музыкант напомнил поклонникам, что для того, чтобы уделить внимание матери, не нужно ждать какого-то специального праздника. Он призвал всех говорить родным людям добрые слова каждый день и просто так. Фолловеры были поражены красотой молодой Виктории Марковны, а именно, ее роскошными черными волосами, лучезарной улыбкой и «искоркой» в глазах.



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