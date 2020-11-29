“Мама всегда рядом со мной”: Наталья Подольская поздравила родного человека с Днем Матери

29.11.2020, 19:40, Разное

Популярная певица Наталья Подольская разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поздравила свою мать с праздником. Исполнительница выразила эмоции по поводу отношений с родным человеком.

Основой публикации стала серия архивных фотоснимков, на которых исполнительница позирует рядом со своей матерью в различных ракурсах. Фотографии Наталья Подольская сопроводила откровениями, в которых призналась в самых сентиментальных чувствах. Она упомянула, что периодически была неправа в отношениях, однако выразила свою бездонную любовь к матери. “Я хочу попросить прощения за все свои срывы и наши ссоры. Я обещаю смирять свой пыл и быть осторожнее с тобой! Если случается ссора между нами, то это, конечно, моя вина, потому что это я не сдерживаюсь, а ты имеешь право на всё!” – такой эмоциональной тирадой сдобрила свой пост звезда сцены.

Поклонники отметили публикацию любимицы солидарными поздравлениями и соответствующими смайлами в честь праздника. За несколько часов пост набрал более 30 тысяч “лайков”.