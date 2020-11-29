“Лучшая на свете мама и жена”: Стас Михайлов трогательно поздравил супругу с Днем Матери

29.11.2020, 19:40, Разное

Популярный певец Стас Михайлов разместил на своей странице в Instagram публикацию, в которой очень трогательно и романтично поздравил свою жену с Днем матери. Пост знаменитости вызвал массу восторженных эмоций от подписчиков.

Основой публикации стал фотоснимок, на котором позирует супруга Стаса Михайлова в компании их трех дочерей. Фотографию певец сопроводил откровениями, в которых предался размышлениям по поводу любви и совместных отношений с дорогим человеком. По признанию музыканта, с годами отношений он все более убеждался в своей духовной близости с женой, а их совместную супружескую жизнь считает счастливой. “Я тебе очень благодарен за наших детей. Ты – лучшая на свете мама и жена! И я хочу встретить старость с тобой, моя любовь, но пусть она будет от нас очень далека. Я тебя люблю!” – такой романтической тирадой завершил свои признания Стас Михайлов.

Фолловеры знаменитости наградили его пост большим количеством комментариев, полных восторга и искреннего восхищения. При этом одна часть подписчиков в большей степени выразила респект хозяину аккаунта, другая – его красавице-жене, однако большинство отметило тот факт, что Стас Михайлов и его супруга являются очень гармоничной и красивой парой. За несколько часов публикация набрала более 20 тысяч “лайков”.