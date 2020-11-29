Чудо в Мумбаи: Соленая вода внезапно стала сладкой и люди пили ее и купались, в надежде получить благословение

29.11.2020, 19:41, Разное

Это странное явление до сих пор является предметом споров и нет версии, которая бы полностью объясняла, почему это произошло. Для местных жителей это было настоящим чудом и это действительно чудо, когда тысячи людей пьют грязную воду, но не цепляют заразу.

18 августа 2006 года в Мумбаи (Индия) произошло необычное явление, которое до сих пор остается актуальным предметом дискуссий среди индийских ученых. Обычная соленая вода у набережной Мумбаи внезапно стала сладкой на вкус, после чего толпы любопытных кинулись к воде, пробуя ее на вкус и подтверждая, что она действительно сладковатая.

Всего за пару часов тут началась настоящая массовая истерия. Многие были уверены в том, что эта сладкая вода является святой. Они пили ее, набирали в бутылки, купались в ней. А когда пошли слухи, что она еще и излечивает болезни, то в воду стали тащить всех сирых и убогих.

Еще вечером 17 августа многие люди стали отмечать, что вода изменила свой вкус и потеряла свою соленость, став сладковатой, в районе вокруг храма Махдум Али Махими Дарга, расположенном на берегу водного канала Махим.

Муниципальная корпорация Бриханмумбаи (BMC) взяла пробы воды в этом месте и обнаружила, что местная вода имеет только 600 частиц на миллион солености, в отличие от обычных 10 000 частиц на миллион. То есть, хотя они и не подтвердили, что вода стала сладкой, они доказали, что изменение вкуса воды было реальным явлением.

Новости об этом "чуде" распространились со скоростью лесного пожара. К полуночи люди со всего Мумбаи стекались к берегам пляжа Махим, чтобы попробовать эту сладкую воду.

Буквально через несколько часов после этого из Гуджарата начали поступать сообщения о том, что вода на пляже Титал тоже стала сладкой. Туда тоже повалили любопытные и верующие, чтобы ощутить вкус этого чуда.

Когда началась массовая истерия с бутылками и купанием, представители здравоохранения сделали заявление о том, что вода может быть вредной. Но люди продолжали пить то, что они называли "святой водой".

Поскольку самая сладкая вода была вокруг храма Махдум Али Махими Дарга, туда стеклось больше всего верующих. Они стали говорить, что это чудо является благословением, сотворенным суфийским святым Махдум Али Махими, жившим в 13 веке, в честь которого и был построен этот храм.

Властей все больше пугала эта истерия и они наконец строго запретили пить воду. Виласрао Дешмук, главный министр штата Махараштра, Индия, также призвал людей не пить воду, но снова никто не обратил внимания на предупреждения.

Известно, что вода в этом районе ежедневно принимает тонны неочищенных сточных вод и промышленных отходов. Однако люди пили, купались и набирали воду в сосуды и бутылки, несмотря на то, что вода была грязной, мутной, а вокруг плавало много мусора.

Официальные лица опасались, что употребление такой загрязненной морской воды может привести к серьезной вспышке заболеваний, передающихся через воду. Но, по какой-то счастливой случайности, все обошлось.

Поздним вечером 18 августа люди стали говорить, что вода стала почти не сладкой, а на следующий день вода везде снова была на вкус нормально соленой, как и обычно.

Хотя точная причина явления до сих пор неизвестна, официальные лица предполагают, что это было естественным явлением. По словам геологов из Индийского технологического института Мумбаи, всего за несколько дней до явления в Мумбаи прошли проливные дожди. Это могло вызвать скопление пресной воды в скале под землей недалеко от берега.

Из-за разницы в плотности лужа пресной воды, должно быть, поднялась до вершины морской воды и распространилась по берегам. Это сделало бы воду у берега сладкой на вкус. Через пару дней они смешались, вернув все в нормальное состояние.

Были и другие объяснения. Национальный институт океанографии заявил, что сладость могла быть связана с уменьшением загрязнения морской воды в результате впадения реки Митхи в канал Махим.