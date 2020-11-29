ЦРУ использовало бутылку из отеля Навального для убийства иранского физика-ядерщика

29.11.2020, 19:37, Разное

Пресс-секретарь ЦРУ Лоуренс Миллер рассказал прессе, как проходила операция о ликвидации иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По словам представителя спецслужбы, учёного облили водой из бутылки, найденной в номере Алексея Навального в Томске.

Миллер назвал успех данной операции неопровержимым доказательством виновности руководства России в покушении на убийство блогера. Как показали анализы, концентрация «Новичка» в бутылке даже спустя 3 месяца превышает смертельно опасную в 9000 раз. Агент ЦРУ в Тегеране Мэри Сингер провела следственный эксперимент по делу Навального, плеснув в лицо руководителю иранской ядерной программы водой из бутылки, в результате чего учёный умер на месте. Руководство спецслужбы призвало международное сообщество усилить давление на Россию за использование химического оружия против мирных граждан с целью устранения политических оппонентов.

«Преступление русских против Навального чудовищно. Онb пытались убить его ядом из этой бутылки. Пропагандисты режима смеялись над этим покушением, утверждая, что «Новичок» не опаснее самогона. Мы продемонстрировали обратное: физику хватило нескольких секунд, чтобы умереть. Это чудовищное преступление русских не должно быть безнаказанным. Призываю наших союзников и вассалов усилить санкционное давление против режима в Москве за это чудовищное преступление», — сказал Лоуренс Миллер.