Мнение: Мифы о царском голоде, свобода без паспортов и электронный паспорт

29.11.2020, 19:34, Разное

1. Хороший разбор мифов о «голоде» в эпоху Николая II. Если коротко — государство приложило огромные усилия, чтобы спасти народ от голода. Эти усилия увенчались успехом: голодных смертей удалось избежать, несмотря даже на попытки коммунистов саботировать доставку зерна голодающим при помощи железнодорожных стачек, терактов и массовых беспорядков. Процитирую фрагмент:

https://afanarizm.livejournal.com/174207.html

https://afanarizm.livejournal.com/174568.html

https://afanarizm.livejournal.com/174744.html

Последним испытанием в мирное время стал недород 1911. Он характеризовался широким, но «пёстрым» распространением. Общинные запасы вновь оказались неполны, так что на закупку хлеба Госказначейство выделило 170 миллионов рублей. На снабжение кормами в 1911-12 истрачено 9-12 миллионов, выдавались ссуды на прокорм (так, в Сибири выдавали по 300 рублей пособия на корову), распределено на льготных условиях 16 тысяч лошадей. Общественные работы для крестьян в качестве эксперимента решили в этот раз сделать основным видом помощи. На их проведение ассигновано 42 миллиона рублей, причём 84% суммы пошло на заработную плату. В благотворительной деятельности в 1911 монополия была закреплена за финансировавшимися государством организациями (Красный Крест и пр.) — это мотивировалось широким размахом, который приняла антиправительственная пропаганда во время голода 1905-07. Вся кампания была проведена исключительно силами и средствами правительства: даже общеземская организация не получила из казны ни рубля. Голодающим было выдано 222 миллиона порций, под руководством священников и учителей только в Поволжье было открыто более 7 тысяч столовых при школах, где детям выдали 24 миллиона обедов. В целом, кампания была проведена на очень высоком уровне — и интересно, что государство, оба раза имея в руках полный контроль над ситуацией (1901 и 1911), сумело не допустить голодной смертности. К тому же прогресс сельского хозяйства обусловил более высокий урожай всех иных сельскохозяйственных культур, что вкупе с широкомасштабной государственной помощью помогло крестьянам без потерь пережить тяжёлый период.



Таким образом, можно видеть, что государство к началу ХХ века сформировало целостную систему перераспределения продовольственных ресурсов, которая эффективно функционировала в периоды неурожаев и при истощении в крестьянских хозяйствах собственных запасов хлеба. Кроме того, постоянно предпринимались дополнительные меры по поддержанию жителей поражённых неурожаем территорий. Активно участвовала в деле помощи пострадавшим общественность России, что вызвало широкое развитие благотворительности, формирование действенных структур оказания помощи населению. Всё это гарантировало население от голодной смерти, и смертей «от голода» удавалось после 1892 избежать даже при самых неблагоприятных условиях (вроде «революционной ситуации» середины 1900-х).

2. Читатели объяснили, почему у советских колхозников чуть ли не до 1974 года не было паспортов. Оказывается, всё просто. Паспорта считались пережитком старого режима, поэтому советская власть принципиально их не вводила, чтобы сохранить колхозникам свободу перемещаться внутри страны и за рубежом. Вот, что писал про это Владимир Ильич в 1903 году:



https://ru.wikisource.org/wiki/К_деревенской_бедноте_(Ленин)/5

Социал-демократы требуют для народа полной свободы передвижения и промыслов. Что это значит: свобода передвижения? Это значит, чтобы крестьянин имел право идти куда хочет, переселяться куда угодно, выбирать любую деревню или любой город, не спрашивая ни у кого разрешения. Это значит, чтобы и в России были уничтожены паспорта (в других государствах давно уже нет паспортов), чтобы ни один урядник, ни один земский не смел мешать никакому крестьянину селиться и работать, где ему угодно. Русский мужик настолько закрепощен еще чиновникам, что не может свободно перевестись в город, не может свободно уйти на новые земли. Министр распоряжается, чтобы губернаторы не допускали самовольных переселений! Губернатор лучше мужика знает, куда мужику идти! Мужик — дитя малое, без начальства и двинуться не смеет! Разве это не крепостная зависимость? Разве это не надругательство над народом, когда всякий промотавшийся дворянчик командует взрослыми хозяевами-земледельцами?



Есть книжка «Неурожай и народное бедствие» (голод), написанная теперешним «министром земледелия», господином Ермоловым. В этой книжке прямо говорится: не следует мужику переселяться, когда на месте господам помещикам рабочие руки нужны. Министр открыто говорит, не стесняется, думает, что мужик не услышит таких речей и не поймет их. Зачем отпускать народ, когда господам помещикам дешевые работники надобны? Чем теснее живет народ, тем выгоднее для помещиков, тем больше нужды, тем дешевле наниматься будут, тем смирнее будут сносить всякие прижимки.

А вот что по поводу паспортов говорила Малая советская энциклопедия уже в сталинские времена (М., 1930. Т. 6. С. 342–343):

Паспорт — особый документ для удостоверения личности и права его предъявителя на отлучку из места постоянного жительства. Паспортная система была важнейшим орудием полицейского воздействия и податной политики в т.н. “полицейском государстве”. Паспортная система действовала и в дореволюционной России. Особо тягостная для трудовых масс, паспортная система стеснительна и для гражданского оборота буржуазного государства, которое упраздняет или ослабляет ее. Советское право не знает паспортной системы.



В настоящее время в случае необходимости удостоверить свою личность перед органами власти гражданин может ограничиться предъявлением любого из следующих документов: удостоверения личности, выдаваемого милициями, Виками и сельсоветами; актовой выписки о рождении или браке; расчетной книжки с места службы; профбилета; документа об отношении к воинской обязанности (постановление ВЦИК и СНК от 18 декабря 1927 года).

3. В современной цифровой России вскоре начнут выдавать электронные паспорта. Я буду получать следующий паспорт в 2023 году — вероятно, уже нового образца.

https://moslenta.ru/news/v-moskve-anonsirovali-pasportnuyu-reformu-27-11-2020.htm

В Москве анонсировали паспортную реформу

Жители Москвы станут первыми обладателями электронных паспортов. Паспортную реформу анонсировало МВД России.

«Одно из основных направлений цифровой трансформации МВД России — переход к электронным документам личного хранения и их “двойникам” в информационной среде», — говорится на сайте министерства. <…>

Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую, а при утере появится возможность его быстрой блокировки. «Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года», — уточнили в сообщении.