Житель Чернигова угнал такси и погиб в ДТП, спасаясь от погони

29.11.2020, 19:28, Новости дня

Вечером 28 ноября в Чернигове клиент угнал автомобиль Renault Kangoo у водителя такси. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В городе объявили план “Перехват”, ориентировку с описанием машины разослали всем полицейским Черниговской области и соседних регионов.

“Через несколько часов наряд полиции заметил автомобиль на выезде из Чернигова. На требование остановиться водитель не реагировал, он продолжил движение на большой скорости”, – сказано в сообщении.

В районе пгт Михайло-Коцюбинское мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

По информации полиции, личность угнавшего такси установлена, это житель Чернигова 1987 года рождения.