 

ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в пяти областях Украины

29.11.2020, 19:28, Новости дня

30 ноября в Украине ожидается ухудшение погодных условий в пяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

“30 ноября в Одесской, днем и в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед, на юге и востоке порывы ветра 15–20 м/с. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололед (І уровень опасности, желтый)”, – говорится в предупреждении.

Такие погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5073869369297589

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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