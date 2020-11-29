 

В Черновцах за приход на участок избирателям обещают iPhone, кальян и пуховик – КИУ

29.11.2020, 19:28, Новости дня

Наблюдатели Комитета избирателей Укарины сообщили, что на втором туре выборов городского головы Черновцов проводится акция, в ходе которой жители города могут выиграть призы за участие в голосовании. Об этом пресс-служба КИУ сообщила в Facebook.

“В социальных сетях распространяются сообщения о розыгрыше призов среди жителей города. Для участия в акции необходимо сделать фото на избирательном участке и выставить его в Instagram с пометкой “Выборы-Черновцы”, – сказано в посте.

Избирателям обещают сертификаты на 500 грн, стрижку, кальян, беспроводные наушники, ужин на двоих, сертификат на пуховик. Главный приз – iPhone, отмечает КИУ. 

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4698446060197113

29 ноября в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За кресло городского головы борются два предпринимателя – Роман Кличук (партия “Единая альтернатива”) и Виталий Михайлишин (партия “Команда Михайлишина”).

Кличук с 1998 года возглавляет компанию “Рома”, которая специализируется на оптовой продаже алкоголя, сигарет и продуктов питания. В 2006–2010 годах был депутатом горсовета Черновцов от партии “Батьківщина”. В 2018 году он вступил в партию “Самопоміч”, но в 2020-м перешел в собственный проект – партию “Единая альтернатива”.

Михайлишин в начале 2000-х был торговым представителем компании Roshen. С 2010-го – депутат Партии регионов, и в этом же году его выбирают в Черновицкий горсовет, а после отставки тогдашнего мэра становится и.о. главы города, но ушел в отставку после победы Революции достоинства. Михайлишина связывают с партией “Оппозиционная платформа – За жизнь”, которую на парламентских выборах в 2019 году он профинансировал на 1,2 млн грн.

В первом туре выборов Кличук получил 27,29% голосов, а Михайлишин – 21,33%.

В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования по выборам черновицкого городского головы должны быть установлены не позднее 4 декабря.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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