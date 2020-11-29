 

В Британии сказали, когда будет достроен «Северный поток – 2»

29.11.2020, 19:23, Новости дня

«Северный поток – 2 может быть достроен уже к лету 2021 года, США не способны остановить строительство, сообщила старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава.

На данный момент реализации проекта мешают три проблемы: необходимость найти трубоукладчик, чтобы завершить строительство, оформление страховки и получение сертификата о том, что проект безопасен и соответствуют нормам Евросоюза, передает Рен ТВ со ссылкой на Bloomberg.

Как отметила старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава, «Северный поток – 2» еще можно достроить к лету 2021 года и получить все необходимые сертификаты для поставок газа следующей зимой». По ее мнению, в США «должны понять, что не смогут остановить проект».

«Ужесточение санкций против «Северного потока – 2» и участников проекта может затянуть сроки завершения строительства», однако Газпром сможет найти возможности преодолеть препятствия», – добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что достройку трубопровода «Северный поток – 2» намерены начать в начале декабря. Как сообщил представитель компании, управление водных путей и судоходства в приморском городе Штральзунд в Германии призвало соблюдать особую осторожность при движении к югу от района Адлергрунд в Балтийском море из-за начала там строительных работ. 

Напомним, оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что достройку «Северного потока – 2» намерены начать в начале декабря. В июле Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, включив в документ расширенные санкции против «Северного потока – 2». Отметим, что одна из причин, почему Газпром до сих пор так и не начал достройку, мог стать отказ западных компаний страховать российские суда из-за страха перед американскими санкциями.



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