Мнение: ЧБД. Подъем на смех

29.11.2020, 19:19, Разное

Я продолжаю осваивать неизведанные территории. Недавно посмотрел какой-то, как оказалось, дико популярный на Ютубе проект ЧБД (десятки миллионов просмотров у каждого выпуска, куда там Дудю с Навальным) – не впечатлило. То есть банально скучно смотреть: ну, какие-то никому неизвестные гопники словесно наезжают на как бы знаменитостей, те пытаются сопротивляться… в самом лучшем случае получается что-то вроде КВНа, когда у них еще были “конкурсы импровизаций”.

Но затея изначально, по самому замыслу провальная – просто потому, что импровизировать не умеет никто. Любые шоу, построенные на импровизации – чушь и не вызывают ничего, кроме неловкости, поскольку прямо идут против железного закона Паркинсона: “80% ВСЕГО – дерьмо”. Спорить с таким законом бессмысленно, это все равно что протестовать против закона всемирного тяготения. Смысл хоть “конкурса капитанов” в КВН, хоть вот этого ЧБД, хоть любых подобных – один: собирают неких шутников вместе, сажают напротив друг друга и говорят – шутите! Если даже там будут собраны самые остроумные шутники в мире, все равно – старик Паркинсон безжалостен: 80% изрыгаемых ими шуток будут – чем? Правильно, тем самым. Что, собственно, мы и наблюдаем в том же ЧБД..

(надо только оговориться, что 80% – это предел нижний, а не верхний; то есть может быть и 99%, и 99,99%, и все 100% ровно, Паркинсон дозволяет. Важно, что чего-то удобоваримого не может быть больше 20%).

Однако 80% дерьма – это, извините, все же многовато. Сидеть и рыться в куче того самого, выискивая редкие жемчужины (тем более зная, что их там вполне может и не быть) – занятие для фанатов или для продюсеров. А так ясно, что основа для чего-то смотрибельного или читабельного – это отбор, отбор и еще раз отбор. Чего на шоу типа ЧБД нет. И тогда вопрос – а почему же тогда оно так популярно? Откуда миллионы просмотров, если это

а) скучно

б) несмешно

в) утомительно?

Я думал над этим, и у меня только одна правдоподобная гипотеза: их популярность не связана с их контентом в интеллектуальном плане, она связана с их контентом в эмоциональном плане. И в этом смысле, как ни странно, она сродни популярности компьютерных игр типа “Танки” или там “Warcraft”. Ибо суть того и другого – пубертатная агрессия.

Суть ЧБД – в молодежном бунте против взрослых, выражаемом в их ОСМЕЯНИИ. И тут уже качество шуток не имеет большого значения – важны лишь количество и темп наездов. На худой конец и “У вас вся спина белая” вполне подойдет. Я тут уже давеча писал (в тексте о Жванецком), что смех сам по себе может быть вполне агрессивным актом, и юмор там, строго говоря, совсем и не обязателен. Недаром “его осмеяли” (или “подняли на смех”) это почти “его побили”, аналог нападения, только словесного.

А я, помню, еще в детстве-юности из-за этого очень не любил находиться в некоторых “веселых молодежных кампаниях”, где “много смеха и подколок”. Поскольку порой (хотя и конечно не всегда) за всеми этими постоянными “шутками” чувствуется именно агрессия, и посреди “дружеских посиделок” вдруг оказываешься как будто среди массовой драки.

А там ведь к тому же агрессия не размазанная, а целенаправленная – строго вверх. Подростки “атакуют” тех, кто выше их по статусу – и тем самым компенсируются за свое вечное чувство, как им кажется, униженности в “мире взрослых”. А на это еще накручивается, во-первых, массовый инфантилизм (люди нынче взрослеют или поздно, или вообще никогда), и, во-вторых, столь же массовая СОЦИАЛЬНАЯ уязвленность в стране с “застывшими социальными лифтами” и отрицательным экономическим ростом.

Говоря еще проще: фанаты Ютуба хотели бы пойти и разгромить усадьбу певицы Валерии и потом поджечь ее (вместе с ней) – но у них коротки ручонки (как и для всего остального); поэтому они компенсируются тем, что сажают ту же певицу перед собой на диван и заставляют слушать, как они над ней “шутят”.

За что громить певицу Валерию (Тимати и пр.)? За успех, деньги и славу, за что ж еще. Пубертатная юность все это ненавидит, потому что сама очень хочет, но имеет пока только прыщи. А еще больше и яростней ненавидят те, у кого и прыщи уже сошли – потому что вместе с прыщами уходит и надежда, что “потом что-то будет”. Так что я даже не уверен, что у этого ЧБД (как и у игры в “Танки”) в основном молодежная аудитория.

Наконец, последний вопрос: если все так (а это без сомнения так) – зачем же тогда сами знаменитости на ЭТО ходят? Зачем им эти сеансы унижения?

Ответ двоякий. Во-первых, конечно, далеко не все ходят – это видно по составу участников. Может пойти какой-то совсем самовлюбленный дурак, у кого от успеха сорвало крыши и он или воспринимает шоу как очередной вариант “встречи с поклонниками”, или надеется там “всех перешутить” (из таких там была, по-моему, одна Ивлеева). Только внутри и не сразу любитель “перешучивания” все-таки понимает, что шутить там никто не собирается, а суть шоу – собираются пятеро и бьют шестого ногами (под упоенный смех аудитории, жалеющей, что не может непосредственно присоединиться).

Ну и во-вторых: если внимательно посмотреть состав “гостей шоу” – это ведь все в основном “сбитые летчики”. Или уже упавшие, или находящиеся в пике (с ударением на последний, а не на первый слог – вот и у меня затесалась шутка из верхних 20%!). То есть это угасающие, “раненые” звезды – надеющиеся хоть таким образом привлечь к себе массовое внимание… напоследок. Пусть тебя будут разрывать на части и поедать в прямом эфире – но ведь ТЕБЯ! И в прямом эфире!

То есть перед нами – еще один интересный аспект – в строгом смысле шоу гиен. Падальщики рвут ослабевшую, умирающую (в медийном смысле) особь… А то и вовсе – труп. У нас же много “звезд” из разряда, как говорят американцы про своих политиков – “он уже давно умер, его просто забыли похоронить”. Каждый может сам подсчитать количество “живых трупов” в роликах ЧБД – это по своему увлекательно.

В общем, я понял, чего мне больше всего не нравится в самой идее этого “молодежного шоу”: оно есть, по сути, санитарный акт – а санитарный акт должен быть интимным. Не стоит, на мой взгляд, показывать операцию по устранению многодневной непроходимости кишечника в прямом эфире. С другой стороны – если низменные инстинкты толпы не удовлетворять, она пойдет витрины громить. Так что пускай.