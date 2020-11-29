 

Почему не позвали Яну?! – Личное мнение

29.11.2020, 19:16, Разное

Единственное место, где звёздных селебрунов пока не трогают, где они могут кичиться друг перед другом и драконить народ в спортивных костюмах Боско, трусах Луи Виттон и на коньках от Гуччи — это Красная площадь.

Точнее, каток на ней, который каждую зиму строят перед Новым годом. Вчера его открыли — были все, даже Пескова пустили, хотя для этого ему прошлось звонить начальству.


Фото: Соцсети

Воспитанница Тутберидзе Загитова нарезала лёд. Навка отплясывала. Анна Семенович тестировала прочность льда.

Все были. Не было Яны, Плющенко и их мальчика. Не позвали на главное и, пожалуй, единственное оставшееся светское мероприятие года.

Почему не позвали Яну? Неужели, власть и звёзды считают, что рылом не вышла? Евгений всё-таки олимпийский чемпион, а Гномик — уже сейчас танцует в ледовых театрах. А сама Яна разве не соответствует? У неё тоже есть пижама Луи Виттон, коньки и трусы.

И даже чемодан, в котором Плющенко мог бы катать её по главному льду страны!


Много чемоданов. разных. Фото: Соцсети

За что так обидели семью Рудковской? К потерявшему популярность Урганту — можно, а на главный каток — не доросла?!

Это очень обидно. Я бы даже сказала, что унизительно. На катке была даже Ида Галич. Юля Пересильд с детьми, а Яну с бывшим и будущим чемпионами не пустили!

https://t.me/lenamiro/7670
Видео: Телеграм

И что теперь, Яне сегодня с быдлом кататься? Ну, то есть не с быдлом, а в другой день с нами, но не с топчиками тусовки! Как бы бабу Яну от такого не хватил инсультик — бабушка она немолодая, а нервы — ни к чёрту.

И хотя вы знаете моё отношение к ней, не могу тут не посочувствовать — это было жестоко. Песков, слышишь? Жестоко.

Давайте, вопреки традиции, поддержим Яну? Скажем ей, что не всё так и плохо, что она проживёт и без этой тусовки! Подумаешь, опустили во второй эшелон к Урганту и гостям его передачи, дальше будет ведь ещё хуже.

Источник: Лена Миро



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