Мнение: Письмо. 10 признаков рапана

29.11.2020, 19:10, Разное

По этому письму можно сформулировать 10 признаков беспробудного рапана.

pragnezabudkas

Уважаемая Эволюция, большое спасибо за ваш блог. Его мне посоветовала подруга несколько лет назад, и изначально меня очень «бомбило» от разборов. Я сопереживала героям, которые писали письма в рубрику, их партнеры мне казались жестокими, а Ваши разборы достаточно безжалостными.

(1. Рапан всегда идентифицирует себя с тем, кто жалуется на партера, и путает это с сопереживанием. На самом деле он ждет, что о нем тоже позаботятся другие. 2. Рапан всегда просит других быть добрей, то есть заботиться о нем)

С другой стороны, мой подход в общении с людьми – то что я была доброй, подстраивалась под всех (это была корона Спасательницы? Баг Жилетка?), никуда меня не приводил, я все больше и больше разочаровывалась в людях.

(3. Рапан всегда называет свое желание использовать других добротой)

Мне 32 года и у меня всегда было белое пальто относительно ресурса имиджа, я хотела чтобы люди меня любили за мой внутренний мир.

(4. Рапан всегда выдает свои слабости за сильные стороны. Плохой имидж за духовность. Чтобы не работать над собой)

В прошлом году я познакомилась с человеком в линкедине, с которым завязалась романтическая переписка и он пригласил меня приехать к себе (он жил в другом городе), после этой встречи – он предложил мне съехаться и сброситься по ХХХ тыс евро на бизнес, этих денег у меня не было. В тот момент я была наемным сотрудником, а у него свой семейный бизнес. Переписка после этого естественно затухла, хотя он до сих пор пишет и рекламирует мне этот бизнес проект.

(5. Рапаны такие жадные до чужого, что их всегда используют мошенники. Опишите четко связь между тем и этим. Объясните, почему независимого и щедрого человека невозможно обобрать)

Вы часто пишите, что нерыбы и рыбаки просто никак не могут оказаться в ситуациях, о которых пишут рапаны (как моя ситуация выше). Я задаю себе вопрос, можно ли было определить эту ситуацию, как идущую в никуда на ранних этапах?

(6. Рапаны всегда примеривают на себя все сказанное о нерыбах и рыбаках. Они ненавидят мысль, что кто-то развит лучше, потому что не хотят развиваться)

Он отказывался приезжать в мой город, а я боялась настаивать. Он не встретил меня, когда я приехала, и появился только в конце дня. Это всё были звоночки, после которых нужно было править локус и отправлять его в бан?

(7. Рапаны всегда ждут звоночков, чтобы бежать роняя тапки. Но никогда не слышат даже набат. Почему, как думаете?)

Я старалась не собирать эксель и антишкатулку, но он меня попросил приехать во второй раз и когда я попросила его меня встретить в аэропорту – он отказался. Наверное нужно было остановить все это и больше не терять время даже на разговоры с этим человеком.

(8. Как бы ни старались защищать свои границы рапаны, они все равно сольют все, что у них есть в отношениях)

Мне кажется, что я не знаю какой-то прописной истины, которая открыта счастливым парам, и которую наверное я хочу найти в Вашем блоге, какое-то белое пятно в моем сознании. Что-то что знают девушки, которые счастливы в браке и у которых уже дети.

(9. Несмотря ни на что, они всегда продолжают искать волшебную таблетку и верят в нее до конца лет. В этой настойчивости скрыт огромный потенциал веры, но расходуется он не туда)

Благодарю Вас за Ваш труд.

(10. Рапаны всегда произносят слова благодарности, за которыми стоят претензии)