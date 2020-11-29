Мнение: Теракт

29.11.2020, 18:58, Разное

Новый гуру, поднявшийся на волне наведенного психоза в 20 году, доктор Мясников совершил очередной террористический акт в войне информационного террора – он сообщил о высокой вероятности в недалеком будущем столкнуться со смертельным вирусным заболеванием, до которого, как он говорит, "буквально одна-две мутации". А потому, резюмирует Мясников, нужно много, очень много, просто чудовищно много денег на то, чтобы создать универсальную вакцину против всего.

Почему это теракт? Потому что структурно заявление Мясников – классика террористической угрозы. Вначале насаждаем страх и ужас ("погибнут десятки миллионов"), затем – выдвигаем ультиматум. Ультиматум, правда, достаточно примитивен – гоните бабки. А потому совсем уж террористом Мясникова назвать сложно: террористы – они все-таки за идею. Плохую, хорошую – но за идею. Здесь же все та же примитивная человеческая алчность.

Проблема, как всегда, в том, что сама постановка вопроса нелепа. Невозможно создать вакцину, которая будет эффективной против всего, чего угодно. Даже если ограничиться гриппоподобными вирусами. Задача не решается таким способом. То есть, деньги Мясников, возможно, и выбьет (хотя таких умных вокруг бюджетного корыта более чем достаточно, и многие – не чета любителю-надомнику информационного террора). Но вот выдать результат – это вряд ли.

Борьба с вирусными заболеваниями – это борьба не с болезнью, а борьба за коллективное и индивидуальное здоровье народа. У здорового человека достаточно природных механизмов и инструментов, чтобы бороться с вирусными инфекциями самостоятельно. Медицина и фармакология могут помочь ограниченному кругу людей, чей иммунитет по тем или иным причинам ослаблен или дал сбой. Но когда число нездоровых людей превышает некую критическую величину, никакие вакцины помочь уже не в состоянии.

Поэтому не завиральные вакцины нужно создавать, а разрабатывать и исполнять национальные программы по оздоровлению населения. Целью которых будет повышение природной сопротивляемости и здоровый образ жизни миллионов и миллионов людей.

Это не медицинские программы, а программы социального оздоровления. Чтобы люди получили уверенность в будущем, чтобы имели возможность покупать в магазинах не ту пластмассу, которой кормят нынешнее нищее население, а человеческую нормальную еду. Чтобы человек имел возможность жить в достойном жилье, иметь работу, достаточную заработную плату, которой хватает не только на биологические потребности, но и на социальные. Ну, и медицина, конечно – начиная с восстановления нормальной системы участковых, системы оказания плановой и экстренной помощи, специализированные структуры и так далее. И, естественно, бесплатной. А не то, что сейчас. В общем, что говорить – здоровый человек – это интегральный результат кропотливой и равномерной работы по всем направлениям.

Супервакцина – это чудо-оружие. Последняя надежда фюрера, обанкротившегося везде. Но в силу ограниченности каудильо способен понять только такой подход – а давайте создадим вундерваффе: ракету на ядерном пару с непредсказуемой траекторией и 28 Мах в плотных слоях атмосферы. Или чудо-вакцину от всего на свете. Это уровень понимания сегодняшнего кремлевского руководства, а раз у него есть запрос на чудо, то всегда найдется тот, кто попытается это чудо продать. Ракета или таблетка – неважно. Важно, чтобы с поднебесной высоты обратили взор на твое усердие. Ставка на чудо – характерный признак банкротства. Идейного, интеллектуального, экономического – да любого. Когда ты где-то спинным мозгом понимаешь, что у тебя ничего не получается и не получится – то единственное, на что можно надеяться, это либо на воровской фарт или какое-нибудь чудо. Кстати, у Путина уже было такое чудо: сверхвысокие цены на нефть. Как он распорядился этим подарком судьбы? Да никак. Профукал. В никуда. Зачем ему еще какие-то чудеса, если он не умеет с ними обращаться?

Но как всегда, ни чудо-оружие, ни армия Венка не смогут переломить ход и течение событий. Нужно не разворовывать страну, а строить ее, не уничтожать, а созидать. Стране нужен не вор и бандит у руля, а строитель и созидатель. Причем под каждую новую задачу – новый. А потому помимо социальной политики нужно решать проблему и политической жизни – отстраивать политическую систему, передавать полномочия регионам, загонять преступность в подворотни, ликвидируя все ниточки, связывающие ее с властными структурами. Сменяемость власти опять же, а не двадцать лет плюс "обнуление" – и в итоге мы на выходе имеем прячущегося в подвале жалкого и убогого диктатора, единственная цель которого – держаться зубами за свое кресло. Любой ценой.

Проблема здоровья нации – проблема системная. Она решается только в рамках общенациональных и системных подходов и решений. Начали про вакцину – закончили про переформатирование системы управления. И это более сложно, чем предложение Мясникова. Мясников – он просто про деньги, ничего другое таких людей не интересует. А нам нужна нормальная страна. И это совсем другая история.