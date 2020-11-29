 

Мнение: У нас нет свободы прессы в этой стране

29.11.2020, 18:54, Разное

Президент США о свободе прессы в США.

«СМИ не хотят говорить об этом… У нас нет свободы прессы в этой стране.
У нас есть угнетение прессой…
Знаете, если о скандале никто не сообщает, то его не будет»  (с) Дональд Трамп

Агент Дональд продолжает подтачивать основополагающие американские мифы, благо открытая цензура крупных информационных ТНК сейчас более чем наглядно иллюстрирует его тезисы об отсутствие в США свободы слова и прессы и наличие открытой политической цензуры.

Источник: Colonel Cassad



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