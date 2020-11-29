Мнение: О бегстве умных – из каких банков уносят ноги и валюту

29.11.2020, 18:52, Разное

Для финансистов уже не секрет, что народ потянулся из российских банков на выход с вещами с валютой. На всякий случай, а ещё потому, что держать доллары и евро на банковских счетах с каждым днём всё глупее и… опаснее. Потери неизбежны, а преимущества – не очевидны.

Кто сказал «конфискация»? Нет, всё немного не так. Хотя…

С другой стороны – ещё не поздно последовать примеру самых умных.

В октябре из российских банков утекло 111 млрд руб., или 0,3% вкладов населения. Об этом сообщил Банк России. Впрочем, реальные цифры на порядок больше. Если говорить об оттоке средств только с банковских вкладов, там сумма порядка 1,2 трлн руб., как посчитал аналитик Газпромбанка Егор Сусин. Некоторые искажения внесла переоценка валютных депозитов (курсы доллара и евро выросли в прошлом месяце), а также причисление процентов.

При этом за октябрь вкладчики забрали с банковских депозитов в иностранной валюте почти 1,18 млрд долл. (–1,93%). Это подсчитал на основе банковской отчётности по российским стандартам начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий. В сентябре, по его данным, граждане забрали с депозитов 1,3 млрд долл.

Но главное кроется в деталях. Вот пять российских банков, из которых выведено больше всего иностранной валюты.

1. Лидером по сокращению валютных депозитов в октябре стал ВТБ. Вкладчики забрали 246,2 млн долл. (-1,8% от объема валютных вкладов за месяц). Впрочем, на 201,5 млн долл. у ВТБ выросли текущие счета физлиц, так что здесь клиенты просто взяли паузу «на подумать».

2. На втором месте Сбербанк, у которого вкладчики закрыли депозиты на 189,1 млн долл. (-0,75%). Однако средства на текущих счетах – +300 млн долл. Клиенты переводили в более надёжный Сбер валютные сбережения из других банков и обменивали рубли на доллары и #евро.

3. На третьем месте СМП Банк. У него отток составил 152,1 млн долл. (-12,8%). И никакой компенсации за счёт притока на текущие счета. Здесь плюс всего лишь 3,5 млн долл., и это скорее всего чисто технический результат. На отчётную дату не все клиенты подали распоряжения о дальнейшей судьбе снятой со вкладов иностранной валюты.

4. На четвёртом месте Газпромбанк. В октябре вкладчики забрали с валютных депозитов 146,7 млн долл. (-2,7%). И в этом банке приход валюты на текущие счета (+8,6 млн долл.) не компенсировал её ухода со срочных вкладов.

5. И, наконец, на пятом месте «Альфа-Банк»: минус 136,4 млн (-8,9%).

Причины ускоренного бегства клиентов понятны. Во-первых, ставки по валютным депозитам сейчас на минимумах, и в крупных банках они составляют в среднем порядка 0,5% годовых. Во-вторых, для состоятельных клиентов – а активнее всего забирают валюту с депозитов именно они – есть прекрасные альтернативы на фондовом рынке, такие как валютные облигации. В-третьих, приближается Новый год, который принесёт россиянам «подарок» от Владимира Путина: с 1 января налог на доходы физлиц будет взиматься и с процентов по вкладам. И если для рублёвых продуктов установлен необлагаемый минимум – 1 млн руб. в сумме по всем кредитным организациям РФ, – то для валютных такого порога нет. И крупных валютных вкладчиков #государство банально будет стричь.

Что касается отдельных банков, то за ВТБ и Сбербанк можно не переживать, там пассивы просто меняют форму, а сами банки, возможно, ещё и заработают немного на комиссиях. Альфа тоже, пожалуй, справится. К тому же у него едва ли не самые умеренные среди этой пятёрки процентные #ставки, так что девалютизацию вкладов он, похоже, только приветствует. У двух других героев мини-рэнкинга ситуация, возможно, похуже. Поэтому к ним, наверное, стоило бы присмотреться более внимательно: особенно тем, кто там ещё держат валюту во вкладах.

Впрочем, это ни в коем случае не инвестиционная рекомендация, а просто информация к размышлению. У каждого ведь своя голова на плечах.

А вы каким вкладам больше доверяете – рублёвым или валютным?