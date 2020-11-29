 

“Зимние месяцы в теплых краях”: Ольга Ушакова осталась зимовать в Дубае

29.11.2020, 18:48, Разное

Популярная телеведущая Ольга Ушакова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о временной смене своего места жительства – телезвезда решила провести зимовку в солнечном Дубае. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы подписчиков.
Основой размещенной публикации стал небольшой видеоролик, в котором ведущая в компании дочерей наслаждается пребыванием в шикарном доме, находящемся в одном из районов экзотического курорта. На кадрах видео красотка и её дочки бегают по зеленым газонам, срывают яркие цветы и поливают сад. Ролик Ольга Ушакова сопроводила откровениями, в которых призналась, что супруг решил подарить ей на День Матери возможность провести суровые зимние месяцы на берегу южного моря. Она упомянула, что поначалу слегка колебалась, однако решилась быстро, и в результате женская часть семьи теперь наслаждается хорошей погодой и веселым настроением. “Всегда мечтала провести зимние месяцы где-нибудь в теплых краях, но работа не позволяла… Так что в ближайшие месяцы мы будем просыпаться под пение птиц, выращивать зелень на грядке и жаловаться на жару”, – радостно пояснила Ушакова фолловерам. Напоследок она поздравила посетительниц своего микроблога с материнским праздником, пожелав им всевозможных благ. К слову, совсем недавно красавица пояснила публике, что временно приостанавливает свою работу на Первом канале и берет тайм-аут из личных соображений.

Стоит отметить, что некоторые подписчики решили выразить обеспокоенность: кто – отсутствием любимой ведущей на ТВ, а кто – возможными сложностями обучения дочерей телезвезды вне России. Однако абсолютное большинство поклонников от души поздравило любимицу с долгожданным переездом и пожелало самого приятного времяпрепровождения на экзотическом курорте.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / В Санкт-Петербурге подведут итоги экспедиции “Цифровое судно СМТК”

25.06 / Мнение: Подъём добычи

20.09 / Шест ему в руки

09.11 / Сбившего насмерть молодых влюбленных пьяного водителя отправили в СИЗО

20.09 / Новые афоризмы от Лукашенко, отравленный и выздоравливающий Навальный, проказница Захарова и новинка от Twitter в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

05.11 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 ноября 2020 года

03.09 / Мнение: Как «Адмирал Крузенштерн», но только «человек и самолёт»

15.10 / _ЕС заморозит активы Бортникова, Кириенко, Меняйло…

27.08 / Путин: Вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре

31.08 / В РФ количество смертей из-за коронавируса в августе сократилось на 30,8%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска