“Зимние месяцы в теплых краях”: Ольга Ушакова осталась зимовать в Дубае

29.11.2020, 18:48, Разное

Популярная телеведущая Ольга Ушакова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о временной смене своего места жительства – телезвезда решила провести зимовку в солнечном Дубае. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы подписчиков.

Основой размещенной публикации стал небольшой видеоролик, в котором ведущая в компании дочерей наслаждается пребыванием в шикарном доме, находящемся в одном из районов экзотического курорта. На кадрах видео красотка и её дочки бегают по зеленым газонам, срывают яркие цветы и поливают сад. Ролик Ольга Ушакова сопроводила откровениями, в которых призналась, что супруг решил подарить ей на День Матери возможность провести суровые зимние месяцы на берегу южного моря. Она упомянула, что поначалу слегка колебалась, однако решилась быстро, и в результате женская часть семьи теперь наслаждается хорошей погодой и веселым настроением. “Всегда мечтала провести зимние месяцы где-нибудь в теплых краях, но работа не позволяла… Так что в ближайшие месяцы мы будем просыпаться под пение птиц, выращивать зелень на грядке и жаловаться на жару”, – радостно пояснила Ушакова фолловерам. Напоследок она поздравила посетительниц своего микроблога с материнским праздником, пожелав им всевозможных благ. К слову, совсем недавно красавица пояснила публике, что временно приостанавливает свою работу на Первом канале и берет тайм-аут из личных соображений.

Стоит отметить, что некоторые подписчики решили выразить обеспокоенность: кто – отсутствием любимой ведущей на ТВ, а кто – возможными сложностями обучения дочерей телезвезды вне России. Однако абсолютное большинство поклонников от души поздравило любимицу с долгожданным переездом и пожелало самого приятного времяпрепровождения на экзотическом курорте.