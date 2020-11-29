“Самое лучшее чувство на земле”: Ксения Бородина раскрыла свои эмоции по поводу материнства

29.11.2020, 18:48, Разное

Популярная ведущая Ксения Бородина разместила на своей странице в Instagram публикацию, посвященную Дню Матери, в которой поделилась своими эмоциями по поводу материнства. Пост знаменитости вызвал массу восторженных эмоций от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке телезвезда позирует в компании двух дочерей, при этом все трое красоток, одетые в праздничные наряды, радостно улыбаются и излучают оптимизм. Фото ведущая сопроводила откровениями, в которых назвала материнство “самым лучшим чувством на земле”. Как призналась Бородина, она мечтала о ребенке, но даже не предполагала, что их у неё будет двое. По мнению красавицы, почетное звание матери заслуживается массой непростых факторов, среди которых – бессонные ночи, слезы, боль, тревоги, безграничная любовь и т.п. “Материнская любовь – святое и нежное чувство. Мы всем пожертвуем ради счастья детей. Цените своих мам и бабушек, целуйте и обнимайте их чаще”. Таким эмоциональным слоганом резюмировала свою тираду Ксения Бородина. К слову, она также призвала своих подписчиков-мужчин поздравить родных и близких женщин красивыми букетами и напомнить им о своей любви.

Стоит отметить, что кое-кто из подписчиков настоятельно порекомендовал хозяйке аккаунта, воспитывающей двух дочерей, всерьез задуматься над рождением сына. В целом же поклонницы горячо поблагодарили любимицу за поздравления, пожелали ей всяческих благ и особенно отметили мощный позитивный импульс, исходящий от ведущей. За несколько часов публикация набрала почти 300 тысяч “лайков”.