Хейтеры осудили Елену Борщеву за желание жить на 500 тысяч в месяц

29.11.2020, 18:48, Разное

Елена Борщова присоединилась к знаменитостям, которые пожаловались на тяжелую жизнь артистов во время пандемии. Однако хейтеры осудили экс-участницу КВН после того, как она заявила о желании жить на 500 тысяч в месяц.

Поклонники не стали сочувствовать звезде из-за ее неосторожного высказывания. В интервью Елена Борщова призналась, что ей придется вскрыть «подушку безопасности», которую она оставила на крайний случай. Доходы артистки заметно упали, но она не требует финансовой поддержки от государства или снятия временных ограничений. Юмористка перешла в режим работы онлайн и имеет хоть и небольшую, но поддержку супруга.

Елена Борщова ответила на вопрос журналистов о том, сколько ей нужно для комфортной жизни в месяц, заявив, что это сумма в размере 500 тысяч рублей. После этого в ее микроблоге Instagram началась волна хейта. Россияне писали, что они и до карантина так не зарабатывали. Артистке посоветовали спуститься под землю и поработать там как шахтеры за 50 тысяч рублей в месяц. Пользователи писали, что современное общество сможет прожить без представителей шоу-бизнеса, а вот они без поклонников – нет. Елену Борщову упрекнули в том, что она, имея популярность, не призвала правительство оказать поддержку простым людям. Экс-участница КВН никак не реагирует на выпады хейтеров в Сети.