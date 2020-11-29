В день своего 100-летия Егор Лигачёв объявил о выходе из Политбюро ЦК КПСС

29.11.2020, 18:37, Разное

На праздничном банкете в честь своего столетия, старейший из ныне живущих членов Политбюро ЦК КПСС, вручил Михаилу Горбачёву заявление о выходе из состава этого органа.

Членом Центрального комитета партии Егор Лигачёв стал в 1976 году, а в 1983 его избрали членом Политбюро. В своём заявлении на имя Генерального секретаря ЦК КПСС он пишет: «Я много сделал, работая в руководстве Партии. И, хотя мне чертовски хочется ещё поработать, пришла пора дать дорогу молодым, освободить место для них. В это сложное и динамичное время нельзя сидеть в руководящем кресле, пока тебя не вынесут вперёд ногами».

Выйдя на заслуженный отдых, Егор Кузьмич намерен посвятить себя изучению трудов Ленина. Когда умер Ленин, ему было всего четыре года. И он до сих пор не смог смириться с этой потерей. Он уверен, что в 46 томе Полного собрания сочинений В.И.Ленина есть тексты, ранее неизвестные науке и собирается их открыть. Именно там, как он считает, содержится рецепт процветания Советского Союза, улучшения продовольственного обеспечения и развития сектора непродовольственных товаров.

Михаил Горбачёв принял заявление Лигачёва и подписал Постановление об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию. Он не стал сообщать Егору Кузьмичу, что Политбюро ЦК КПСС распущено 29 лет назад. Об этом его попросили внуки юбиляра.