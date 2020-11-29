Главы фракций Верховной Рады в понедельник обсудят конституционный кризис и поддержку бизнеса – Железняк

29.11.2020, 18:36, Новости дня

Главы парламентских фракций соберутся на совещание с утра 30 ноября, написал в своем Telegram-канале народный депутат Украины от фракции “Голос” Ярослав Железняк.

“Темы плюс-минус такие же. Главный фокус: законы по решению конституционного кризиса и законы о поддержке бизнеса”, – отметил нардеп.

Результаты совещания, которое начнется в 9.00, повлияют на повестку всей пленарной недели. Пока неизвестно, пригласят ли на это заседание кого-либо из Офиса президента Украины, правительства или других ведомств.

Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия говорил, что законопроекты о Конституционном Суде Украины могут появиться в повестке дня Верховной Рады с 15 декабря. Кроме того, он сказал, что Рада может принять госбюджет на 2021 год во втором чтении в течение двух недель.

Кроме того, 27 ноября в Раде был зарегистрирован правительственный проект закона №4437 “О внесении изменений в закон Украины “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”. Он предусматривает внесение изменений в закон о НАБУ, согласно которым парламент сможет увольнять директора ведомства при наличии законных оснований.