 

“Чтобы такие зверства не повторялись”. Патриарх Варфоломей призвал осудить Голодомор

29.11.2020, 18:36, Новости дня

Вселенский патриарх Варфоломей 28 ноября призвал не забывать украинский Голодомор 1932–1933 годов. Заявление патриарха опубликовано в Facebook на странице Генерального консульства Украины в Турции.

Варфоломей отметил, что, кроме двух мировых войн, в ХХ веке произошли “самые большие трагедии человечества”, некоторые из которых до сих пор игнорируются.

“Среди последних следует отметить Голодомор в Украине, который стремился убить от семи до 10 миллионов благочестивых украинцев голодом в самые ужасные годы советского режима, с 1932-го по 1933 год”, – отметил патриарх.

По его словам, Голодомор был “дьявольским проектом сталинской системы, цель которого – геноцид украинского народа и искоренение христианской веры. Пока люди умирали от голода, советский режим вывозил урожаи миру, “лицемерно выдавая себя за процветающую страну”.

“Мы помним их трагический конец, и никогда не надо забывать такое злое голодание, а наоборот, надо осуждать Голодомор, чтобы такие зверства не повторялись в истории человечества”, – подчеркнул Варфоломей.

https://www.facebook.com/CGUinIstanbul/posts/5155722727786239

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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