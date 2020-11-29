“Я не увидел там экономики”. Гройсман высказался о госбюджете на 2021 год

29.11.2020, 18:36, Новости дня

Для Украины важно принятие госбюджета-2021, даже если этот документ будет несовершенен. Такое мнение высказал 27 ноября бывший премьер-министр Владимир Гройсман в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”. Видео опубликовано в Facebook “Шустер online”.

“Я тоже принимал бюджеты в прошлые годы. Никогда в жизни оппозиция не говорила, что это хороший бюджет и мы поддержим его. Но есть две большие разницы: лучше, чтобы у Украины был принят бюджет на следующий год даже плохой, чем его отсутствие. Потому что отсутствие бюджета – это хаос в период неопределенности”, – сказал Гройсман.

По его словам, госбюджет на следующий год несет большие риски и проблемы. Это является ответственностью ющего действуправительства

“Чего я не увидел в этом бюджете – не увидел там экономики. На самомо деле он формируется на том, чтобы занимать как можно больше и тратить как можно больше. Это будет означать, что госдолг будет расти, затраты на его обслуживание будут расти. И это все на фоне того, что экономика страны падает”, – отметил экс-премьер.

Он считает, что правительству необходимо позаботиться об украинских предпринимателях и наемных сотрудниках.

https://www.facebook.com/shusteronline/videos/123740762721097/

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.