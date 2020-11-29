В Польше в результате ДТП погиб украинец

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29.11.2020, 18:36, Новости дня

27 ноября в результате ДТП между населенными пунктами Майдан Новы и Маркович Билгорайский повете Люблинского воеводства в Польше погиб украинец. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

По информации правоохранителей, 29-летний водитель микроавтобуса Fiat выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 60-летний украинец. В то же время в него сзади въехал еще один микроавтобус марки Mercedes, которым управлял 23-летний украинец.

60-летнего водителя доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Также был госпитализирован 29-летний водитель Fiat, сообщили в ведомстве.

По данным полиции, 29-летний и 23-летний водители были трезвыми. 

В МИД Украины пока не сообщали о происшествии. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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