Мнение: Ремонт как испытание всей жизни кошелька

29.11.2020, 18:18, Разное

Один синеволосый дядя бы сказал известную свою фразу, но мы пойдем чуть дальше.

Однажды в жизни каждого человека наступит момент, когда обои от стен отлипнут, газета под ними, оставшаяся от предков – тоже, развалится ванна и кухня, унитаз сбежит из окна от всего этого великолепия и настанет новый этап вашего существования – ремонт.

Конечно же, ремонт квартиры можно считать целым этапом, если делаете его самому. Всё остальное – это кратковременные неудобства.

Итак, выбирая облик нового обиталища, мы непременно сталкиваемся с такой штукой, как «дизайнерский интерьер» и «дизайнерская мебель», которая является некоторой квинтэссенцией существа Тёмы Лебедева и аббревиатуры D&G, переводимой не иначе как «Дорого и Глупо».

Есть и прикольные экземпляры, вроде этого кресла-библиотеки:

Можно понять, когда какой-нибудь комод стоит тысяч 10-15, особенно когда он средних размеров, сделан из хороших материалов и, в общем-то, вид имеет!

Другое дело, когда какой-то стул, абсолютно банальный, серый и невнятный, стоит 15к по скидке без каких-либо перспектив быть уникальным, но приписка «дизайнерский», безусловно, необходима. Ну так, цену набить.

А кухни? Цены на них формируются примерно так же, как на квартиры в Москве: объяснить их – это всё равно, что доказать существование инопланетян и непосредственную их жизнь на Плутоне.

Благо, к нам всегда на помощь придут мастера вольного профиля: если уж сильно хочется нечто стильное, необычные, не из Леруа или какой-нибудь ИКЕА – это вот туда. Тем более, что таким образом можно помочь и малому бизнесу, который, зачастую, полностью оправдывает качеством с ценой несколько раз ниже, чем в любом дизайнерском магазине, а вид имеют тот, который вы сами задумаете или выберете исключительно для себя.

К сожалению, реклама и погоня за брендами, возведенная уже в какой-то культ в принципе, или каким-то автором, имя которого знает 10% людей планеты, заставляют миллионы людей покупать вещи, которые подчас и не стоят 80% своих денег.