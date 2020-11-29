В Киеве мужчины устроили драку и погоню за маршруткой из-за маски

29.11.2020, 18:10, Новости дня

В Киеве нескольких мужчин выгнали из маршрутного автобуса из-за отсутствия защитных масок. Конфликт обернулся дракой, после которой молодые люди устроили погоню за автобусом.

«Несколько молодых людей пытались залезть в маршрутку 706. Вся их проблема заключалась в том, что один из них отказался надевать маску. Другие пассажиры и водитель сделали им замечания. Слово за слово и началась драка. Их выгнали из маршрутки, но они не сдались: сели в такси и поехали догонять маршрутку», – сообщается в Facebook-аккаунте общественной организации «Киев оперативный».

Ранее в Киеве в аптеке мужчина на просьбу надеть маску открыл стрельбу из пистолета. 17 ноября в Санкт-Петербурге зарезали замдиректора научно-исследовательского центра за то, что он попросил пассажиров маршрутного автобуса надеть маски.