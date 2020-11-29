 

Три театра кукол удостоены премии правительства РФ за лучший спектакль по русской классике

29.11.2020, 18:10, Новости дня

Три российских театра кукол удостоены премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики, ее вручат на торжественной церемонии закрытия Большого Детского фестиваля в понедельник, сообщили в воскресенье в пресс-службе фестиваля.

Лауреатами премии стали Театр кукол Республики Карелия за постановку «О рыбаке и рыбке», (режиссер Яна Тумина), Кировский театр кукол им. Афанасьева за спектакль «Гоголь. СПб» (режиссер Александр Янушкевич) и Рязанский театр кукол за работу «Доктор Айболит» (режиссер Олег Жюгжда), передает РИА «Новости» сообщение пресс-службе.

На церемонии в Губернском театре в Москве 30 ноября, будут объявлены победители конкурса по выбору детского жюри, а также названы обладатели специальных призов: от художественного руководителя фестиваля актера Сергея Безрукова, от оргкомитета и от родителей детского жюри фестиваля, а также приза «Легенда театра для детей и юношества» – всего 15 лауреатов. Их имена станут известны только на церемонии вечером в понедельник.

«Самое главное, что, несмотря на сложности, мы все-таки провели Большой Детский фестиваль, пусть и в онлайн-формате. Наш фестиваль задумывался как большой праздник для детей, а отбирать у детей праздник – это неправильно. Мы смогли показать около 80 проектов, причем не только театральных, но ледовое и цирковое шоу, кино и анимацию – то есть смогли сделать практически в полном объеме, как это было задумано», – отметил Безруков.

Здание Екатеринбургского театра кукол решили сделать туристическим арт-объектом. Екатеринбургский театр кукол – активный участник и организатор многих проектов мирового уровня, выступает соорганизатором международного фестиваля уличных театров «Лица улиц» в День города, раз в два года проводит собственный проект – международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Актеры театра представляют Екатеринбург на разных конкурсах и фестивалях по всему миру.



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